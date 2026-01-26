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Вентилятор для корпуса FORMULA Eclipse 12 купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса FORMULA Eclipse 12

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Вентилятор для корпуса FORMULA Eclipse 12 - фото 1
Вентилятор для корпуса FORMULA Eclipse 12 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
6 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1200
  • Вентилятор для корпуса FORMULA Eclipse 12 - фото 1
  • Вентилятор для корпуса FORMULA Eclipse 12 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411265
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Максимальная скорость вращения, об/мин
1200
Минимальная скорость вращения, об/мин
1200
Производство
Китай
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
6 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1200
Уровень шума
19.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х2
Вес, г.
200

Описание товара Вентилятор для корпуса FORMULA Eclipse 12

Вентилятор Aerocool Eclipse 12 — стильное и производительное решение, которое обеспечит эффективную циркуляцию воздуха внутри системного блока. Благодаря своим возможностям, а также яркому внешнему виду, в основе которого используется программируемая RGB-подсветка, данная модель может стать отличным выбором для использования в игровых и рабочих станциях. Вентилятор Aerocool Eclipse 12 соответствует размеру 120 мм и имеет толщину 25 мм. Благодаря 7-лепестковой конструкции и постоянной скорости вращения 1000 об/мин создается поток воздуха до 32.1 CFM. В основе модели используется гидродинамический подшипник, который не только отличается малым уровнем шума, но и обладает большим рабочим ресурсом — среднее время на отказ составляет 60000 ч. Вентилятор Aerocool Eclipse 12 подключается при помощи коннектора 6-pin. Для питания подсветки используется разъем 3-pin. Освещение может синхронизироваться с другими компонентами системного блока и поддерживает управление через ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync или Gigabyte RGB Fusion. Комплектация включает в себя переходник для более удобного подключения.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса FORMULA Eclipse 12

Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Денис Т.

Достоинства:


Комментарий:
Твари дуют че надо, четкое приобретение, покупай не пожалеешь, ну если вкуса нет и хочется не подсветку а ргб д*****
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Начитался отзывов и заказал два вентилятора 140 и 120мм, обрадовался дешево и хорошо, но нет, так не бывает... Нет демпфирующих элементов, воздушный поток слабый, поэтому не справляются и сразу же разгоняются, а при разгоне 140мм начинает создавать вибрацию и даже небольшой дребезг. 120мм в этом плане получше, из-за того что он поменьше пластик более упругий, звуков нет, но опять же поток слабенький. Возможно сравниваю некорректно, так как заменил их на варианты от термалтейка и nzxt, но если вариант от термалтейка действительно существенно дороже, то NZXT F120Q по цене такой же и 3 пиновый, но значительно эффективнее.
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
3 месяца прошло, крутятся, светятся что еще надо. Да и сказать нечего. Берём и не паримся
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Аркадий К.

Достоинства:


Комментарий:
Классный кулер. Поставил три штуки на переднюю панель, тянут воздух замечательно. Не шумные. Ну и подсветка классная. Мне понравились. Советую.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Pavel K.

Достоинства:


Комментарий:
Вентилятор работает очень тихо. Без вибраций. Хорошая комплектация.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл во время упакован в коробку то что нужно спасибо
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Оля Т.

Достоинства:


Комментарий:
Вентилятор отличного качества, бесшумный. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Ярослав Т.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный корпусной вентилятор за эти деньги - подсветка не такая яркая. Из минусов 3 пиновое подключение.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Станислав Ф.

Достоинства:


Комментарий:
бюджетный вентилятор, но лишних заусенцев нет.Комплектация с винтиками, разъем 3пин+молекс., виброгасителей нет, провод черный длинный.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший вентилятор по хорошей цене. Винтики черные в комплекте. Светит умеренно. Нешумный
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Вентилятор с красивой статичной подсветкой, почти не шумит, так как 1100 оборотов в минуту. Есть небольшая вибрация, вибропрокладки бы не помешали. Цена довольно низкая.



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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Максимальная скорость вращения, об/мин
1200
Минимальная скорость вращения, об/мин
1200
Производство
Китай
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
6 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1200
Уровень шума
19.8
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор Aerocool Eclipse 12 — стильное и производительное решение, которое обеспечит эффективную циркуляцию воздуха внутри системного блока. Благодаря своим возможностям, а также яркому внешнему виду, в основе которого используется программируемая RGB-подсветка, данная модель может стать отличным выбором для использования в игровых и рабочих станциях. Вентилятор Aerocool Eclipse 12 соответствует размеру 120 мм и имеет толщину 25 мм. Благодаря 7-лепестковой конструкции и постоянной скорости вращения 1000 об/мин создается поток воздуха до 32.1 CFM. В основе модели используется гидродинамический подшипник, который не только отличается малым уровнем шума, но и обладает большим рабочим ресурсом — среднее время на отказ составляет 60000 ч. Вентилятор Aerocool Eclipse 12 подключается при помощи коннектора 6-pin. Для питания подсветки используется разъем 3-pin. Освещение может синхронизироваться с другими компонентами системного блока и поддерживает управление через ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync или Gigabyte RGB Fusion. Комплектация включает в себя переходник для более удобного подключения.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Денис Т.

Достоинства:


Комментарий:
Твари дуют че надо, четкое приобретение, покупай не пожалеешь, ну если вкуса нет и хочется не подсветку а ргб д*****
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Начитался отзывов и заказал два вентилятора 140 и 120мм, обрадовался дешево и хорошо, но нет, так не бывает... Нет демпфирующих элементов, воздушный поток слабый, поэтому не справляются и сразу же разгоняются, а при разгоне 140мм начинает создавать вибрацию и даже небольшой дребезг. 120мм в этом плане получше, из-за того что он поменьше пластик более упругий, звуков нет, но опять же поток слабенький. Возможно сравниваю некорректно, так как заменил их на варианты от термалтейка и nzxt, но если вариант от термалтейка действительно существенно дороже, то NZXT F120Q по цене такой же и 3 пиновый, но значительно эффективнее.
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
3 месяца прошло, крутятся, светятся что еще надо. Да и сказать нечего. Берём и не паримся
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Аркадий К.

Достоинства:


Комментарий:
Классный кулер. Поставил три штуки на переднюю панель, тянут воздух замечательно. Не шумные. Ну и подсветка классная. Мне понравились. Советую.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Pavel K.

Достоинства:


Комментарий:
Вентилятор работает очень тихо. Без вибраций. Хорошая комплектация.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл во время упакован в коробку то что нужно спасибо
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Оля Т.

Достоинства:


Комментарий:
Вентилятор отличного качества, бесшумный. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Ярослав Т.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный корпусной вентилятор за эти деньги - подсветка не такая яркая. Из минусов 3 пиновое подключение.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Станислав Ф.

Достоинства:


Комментарий:
бюджетный вентилятор, но лишних заусенцев нет.Комплектация с винтиками, разъем 3пин+молекс., виброгасителей нет, провод черный длинный.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший вентилятор по хорошей цене. Винтики черные в комплекте. Светит умеренно. Нешумный
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Вентилятор с красивой статичной подсветкой, почти не шумит, так как 1100 оборотов в минуту. Есть небольшая вибрация, вибропрокладки бы не помешали. Цена довольно низкая.


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