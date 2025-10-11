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Собака на РУ Пультовод (свет,звук) в коробке купить с доставкой в Москве
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Собака на РУ Пультовод (свет,звук) в коробке

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Собака на РУ Пультовод (свет,звук) в коробке - фото 1
Собака на РУ Пультовод (свет,звук) в коробке - фото 2
Собака на РУ Пультовод (свет,звук) в коробке - фото 3
Собака на РУ Пультовод (свет,звук) в коробке - фото 4
Собака на РУ Пультовод (свет,звук) в коробке - фото 5
Собака на РУ Пультовод (свет,звук) в коробке - фото 6
Собака на РУ Пультовод (свет,звук) в коробке - фото 7
Собака на РУ Пультовод (свет,звук) в коробке - фото 8
Собака на РУ Пультовод (свет,звук) в коробке - фото 9
Собака на РУ Пультовод (свет,звук) в коробке - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Интерактивные игрушки
  • Собака на РУ Пультовод (свет,звук) в коробке - фото 1
  • Собака на РУ Пультовод (свет,звук) в коробке - фото 2
  • Собака на РУ Пультовод (свет,звук) в коробке - фото 3
  • Собака на РУ Пультовод (свет,звук) в коробке - фото 4
  • Собака на РУ Пультовод (свет,звук) в коробке - фото 5
  • Собака на РУ Пультовод (свет,звук) в коробке - фото 6
  • Собака на РУ Пультовод (свет,звук) в коробке - фото 7
  • Собака на РУ Пультовод (свет,звук) в коробке - фото 8
  • Собака на РУ Пультовод (свет,звук) в коробке - фото 9
  • Собака на РУ Пультовод (свет,звук) в коробке - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
2 140 руб.  4 726 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 409605
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Характеристики

Бренд
ZHORYA.
Тип товара
Интерактивные игрушки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х27х18
Вес, г.
870

Описание товара Собака на РУ Пультовод (свет,звук) в коробке

Интерактивная игрушка Zhorya Собака ZYA-A2875 способна выполнять голосовые функции. Под динамическую музыку (4 музыкальные композиции) собачка танцует. Собака может быть запрограммирована на выполнение определенных действий, стимулирующих творческий потенциал детей и тренирующих их способности. Сенсорные датчики распознают прикосновение к голове собаки.

Отзывы о товаре Собака на РУ Пультовод (свет,звук) в коробке

Источник: Яндекс Маркет
11.10.2025
Анастасия Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Очень милая фигурка. Гавкает правда не так громко,как хотелось бы.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ZHORYA.
Тип товара
Интерактивные игрушки
Страна производитель
Китай
Описание
Интерактивная игрушка Zhorya Собака ZYA-A2875 способна выполнять голосовые функции. Под динамическую музыку (4 музыкальные композиции) собачка танцует. Собака может быть запрограммирована на выполнение определенных действий, стимулирующих творческий потенциал детей и тренирующих их способности. Сенсорные датчики распознают прикосновение к голове собаки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2025
Анастасия Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Очень милая фигурка. Гавкает правда не так громко,как хотелось бы.


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