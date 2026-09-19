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Наушники Jabra BIZ 2300 Duo USB (2399-829-109) купить с доставкой в Москве
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Наушники Jabra BIZ 2300 Duo USB (2399-829-109)

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Наушники Jabra BIZ 2300 Duo USB (2399-829-109) - фото 1
Наушники Jabra BIZ 2300 Duo USB (2399-829-109) - фото 2
Наушники Jabra BIZ 2300 Duo USB (2399-829-109) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
  • Наушники Jabra BIZ 2300 Duo USB (2399-829-109) - фото 1
  • Наушники Jabra BIZ 2300 Duo USB (2399-829-109) - фото 2
  • Наушники Jabra BIZ 2300 Duo USB (2399-829-109) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 408693
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Характеристики

Бренд
Jabra
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
600

Описание товара Наушники Jabra BIZ 2300 Duo USB (2399-829-109)

Наушники Jabra - это высококачественное аудиоустройство, которое сочетает в себе удобство использования и отличные звуковые характеристики. Эти наушники обладают накладной конструкцией, обеспечивающей комфортную посадку, благодаря чему они идеально подходят для длительного ношения. Особенности данной модели включают наличие встроенного микрофона, который делает их незаменимым инструментом для онлайн-конференций, звонков и видеочатов. Проводное подключение через USB разъём обеспечивает стабильную передачу звука без помех и задержек, что особенно важно для деловой и игровой среды. Наушники выполнены в стильном черном цвете и имеют кабель длиной 1,2 метра, обеспечивающий достаточную свободу действий в любое время. Этот аксессуар от бренда Jabra подойдёт как для работы, так и для развлечений, предлагая вам погрузиться в мир качественного звука, наполненного глубиной и чистотой.

Отзывы о товаре Наушники Jabra BIZ 2300 Duo USB (2399-829-109)




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Характеристики
Бренд
Jabra
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
USB
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Jabra - это высококачественное аудиоустройство, которое сочетает в себе удобство использования и отличные звуковые характеристики. Эти наушники обладают накладной конструкцией, обеспечивающей комфортную посадку, благодаря чему они идеально подходят для длительного ношения. Особенности данной модели включают наличие встроенного микрофона, который делает их незаменимым инструментом для онлайн-конференций, звонков и видеочатов. Проводное подключение через USB разъём обеспечивает стабильную передачу звука без помех и задержек, что особенно важно для деловой и игровой среды. Наушники выполнены в стильном черном цвете и имеют кабель длиной 1,2 метра, обеспечивающий достаточную свободу действий в любое время. Этот аксессуар от бренда Jabra подойдёт как для работы, так и для развлечений, предлагая вам погрузиться в мир качественного звука, наполненного глубиной и чистотой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Jabra BIZ 2300 Duo USB (2399-829-109) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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