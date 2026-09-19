Кронштейн для телевизора Onkron NP47 (макс.35кг) черный
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Характеристики
Описание товара Кронштейн для телевизора Onkron NP47 (макс.35кг) черный
Новое настенное крепление для телевизора от ONKRON, наклонно-поворотный кронштейн NP47 – это сочетание ультратонкого дизайна с впечатляющим вылетом от стены. Крепление подходит для большинства современных телевизоров популярных брендов, среди которых Samsung, LG, Sony, KIVI, Tcl, Xiaomi Mi, SUPRA, Panasonic, Hyundai, Erisson, Asano, Horizont, JVC, Thomson, HARTENS, Sharp, Toshiba, Skyworth, BBK, AVEL, Витязь, Веко, BQ, DEXP, SkyLine, Pioneer, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio, Telefunken и других. Кронштейн предназначен для панелей широкой диагональю – от 40 до 75 дюймов (101,6-190,5 см). Высококачественная стальная конструкция обеспечит полную безопасность телевизорам весом до 35 кг. Тонкий профиль – в сложенном состоянии ширина кронштейна составляет всего 6,3 см – делает кронштейн незаметным за Вашей ТВ-панелью. Пристенная площадка обеспечит простое и надежное крепление кронштейна к бетонной или деревянной поверхности с помощью прилагаемого набора для монтажа. Изделие выполнено из холоднокатаной стали с матовым порошковым покрытием, что обеспечивает не только его прочность и долговечность, но и премиальный внешний вид.
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