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Память DDR3 SO-DIMM Kingston 8Gb PC10600(KVR1333D3S9/8G)

Артикул: 40818
  • Память DDR3 SO-DIMM Kingston 8Gb PC10600(KVR1333D3S9/8G) - фото 1
  • Память DDR3 SO-DIMM Kingston 8Gb PC10600(KVR1333D3S9/8G) - фото 2
Память DDR3 SO-DIMM Kingston 8Gb PC10600(KVR1333D3S9/8G) - фото 1
Память DDR3 SO-DIMM Kingston 8Gb PC10600(KVR1333D3S9/8G) - фото 2
3 650 руб. 
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Артикул: 40818
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — Пожизненная
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKingston
Тип товараПамять оперативная
Тип памятиDDR3
Тактовая частота1333 МГц
Поддержка ECCнет
CAS Latency (CL)9
Объем одного модуля8 Гб
Форм-фактордля ноутбуков (SO-DIMM)
Напряжение питания1.5 В
Низкопрофильная (Low Profile)нет
Пропускная способность10600 Мб/с
1 модуль памяти DDR3, объем модуля 8 Гб, форм-фактор SODIMM, 204-контактный, частота 1333 МГц, CAS Latency (CL): 9


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Память DDR3 SO-DIMM Kingston 8Gb PC10600(KVR1333D3S9/8G) – стоимость товара 3650 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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