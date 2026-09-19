Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 408058
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE505X 2.4/5ГГц AX1500 1x1Gb
Усилитель беспроводного сигнала TP-LINK RE505X подключается к розетке и используется внутри помещения. Он использует стандарт Wi-Fi 802.11, особенность которого в увеличенной скорости, производительности и пропускной способности, а также возможности создания одновременно множества подключений. Благодаря этому усилитель рассчитан на передачу большого количества данных на многие устройства при уменьшении задержки. Работа TP-LINK RE505X возможна в пределе частот 2.4 ГГц и 5 ГГц при гарантии качественного и стабильного соединения. Максимальная скорость беспроводного соединения остается на уровне 1200 Мбит. Порт Ethernet поддерживает скорость 1000 Мбит/сек. Такой скоростной показатель обеспечивает высокоскоростное соединение для игровых приставок, ПК и Smart TV. Благодаря поддержке Mesh-сети вы можете создать бесшовное покрытие для бесперебойной связи в нескольких комнатах. Для этого потребуется роутер OneMesh. Вам не нужно искать самостоятельно оптимальное размещение устройства для создания качественного Wi?Fi покрытия ? умный индикатор сделает это за вас.
Усилитель беспроводного сигнала TP-LINK RE505X подключается к розетке и используется внутри помещения. Он использует стандарт Wi-Fi 802.11, особенность которого в увеличенной скорости, производительности и пропускной способности, а также возможности создания одновременно множества подключений. Благодаря этому усилитель рассчитан на передачу большого количества данных на многие устройства при уменьшении задержки. Работа TP-LINK RE505X возможна в пределе частот 2.4 ГГц и 5 ГГц при гарантии качественного и стабильного соединения. Максимальная скорость беспроводного соединения остается на уровне 1200 Мбит. Порт Ethernet поддерживает скорость 1000 Мбит/сек. Такой скоростной показатель обеспечивает высокоскоростное соединение для игровых приставок, ПК и Smart TV. Благодаря поддержке Mesh-сети вы можете создать бесшовное покрытие для бесперебойной связи в нескольких комнатах. Для этого потребуется роутер OneMesh. Вам не нужно искать самостоятельно оптимальное размещение устройства для создания качественного Wi?Fi покрытия ? умный индикатор сделает это за вас.
Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE505X 2.4/5ГГц AX1500 1x1Gb - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE505X 2.4/5ГГц AX1500 1x1Gb