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Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE505X 2.4/5ГГц AX1500 1x1Gb купить с доставкой в Москве
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Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE505X 2.4/5ГГц AX1500 1x1Gb

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Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-Link RE505X - фото 1
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-Link RE505X - фото 2
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-Link RE505X - фото 3
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-Link RE505X - фото 4
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-Link RE505X - фото 5
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-Link RE505X - фото 6
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-Link RE505X - фото 7
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-Link RE505X - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-Link RE505X - фото 1
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-Link RE505X - фото 2
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-Link RE505X - фото 3
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-Link RE505X - фото 4
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-Link RE505X - фото 5
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-Link RE505X - фото 6
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-Link RE505X - фото 7
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) TP-Link RE505X - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 408058
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, г.
440

Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE505X 2.4/5ГГц AX1500 1x1Gb

Усилитель беспроводного сигнала TP-LINK RE505X подключается к розетке и используется внутри помещения. Он использует стандарт Wi-Fi 802.11, особенность которого в увеличенной скорости, производительности и пропускной способности, а также возможности создания одновременно множества подключений. Благодаря этому усилитель рассчитан на передачу большого количества данных на многие устройства при уменьшении задержки. Работа TP-LINK RE505X возможна в пределе частот 2.4 ГГц и 5 ГГц при гарантии качественного и стабильного соединения. Максимальная скорость беспроводного соединения остается на уровне 1200 Мбит. Порт Ethernet поддерживает скорость 1000 Мбит/сек. Такой скоростной показатель обеспечивает высокоскоростное соединение для игровых приставок, ПК и Smart TV. Благодаря поддержке Mesh-сети вы можете создать бесшовное покрытие для бесперебойной связи в нескольких комнатах. Для этого потребуется роутер OneMesh. Вам не нужно искать самостоятельно оптимальное размещение устройства для создания качественного Wi?Fi покрытия ? умный индикатор сделает это за вас.

Отзывы о товаре Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE505X 2.4/5ГГц AX1500 1x1Gb




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Описание
Усилитель беспроводного сигнала TP-LINK RE505X подключается к розетке и используется внутри помещения. Он использует стандарт Wi-Fi 802.11, особенность которого в увеличенной скорости, производительности и пропускной способности, а также возможности создания одновременно множества подключений. Благодаря этому усилитель рассчитан на передачу большого количества данных на многие устройства при уменьшении задержки. Работа TP-LINK RE505X возможна в пределе частот 2.4 ГГц и 5 ГГц при гарантии качественного и стабильного соединения. Максимальная скорость беспроводного соединения остается на уровне 1200 Мбит. Порт Ethernet поддерживает скорость 1000 Мбит/сек. Такой скоростной показатель обеспечивает высокоскоростное соединение для игровых приставок, ПК и Smart TV. Благодаря поддержке Mesh-сети вы можете создать бесшовное покрытие для бесперебойной связи в нескольких комнатах. Для этого потребуется роутер OneMesh. Вам не нужно искать самостоятельно оптимальное размещение устройства для создания качественного Wi?Fi покрытия ? умный индикатор сделает это за вас.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Усилитель Wi?Fi сигнала TP?Link RE505X 2.4/5ГГц AX1500 1x1Gb - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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