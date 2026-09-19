Top.Mail.Ru
Антенна Wi?Fi Zyxel ANT2105-ZZ0201F 2.4ГГц всенаправленная 5dBi SMA купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Антенна Wi?Fi Zyxel ANT2105-ZZ0201F 2.4ГГц всенаправленная 5dBi SMA

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Wi-Fi антенна Zyxel ANT2105-ZZ0201F
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 408045
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ZYXEL
Тип товара
Антенна
Размеры в упаковке, см
17х5х3
Вес, г.
100

Описание товара Антенна Wi?Fi Zyxel ANT2105-ZZ0201F 2.4ГГц всенаправленная 5dBi SMA

Антенна ZYXEL ANT2105 с внешней и внутренней установкой является направленной и имеет коэффициент усиления сигнала 4.5 дБ. На втором диапазоне частот усиление 7 дБ, что свидетельствует о высокой продуктивности устройства. Эти качества способствуют бесперебойной работе Wi-Fi. При относительно скромных габаритах (вес - 0.07 кг, размеры - 22х183х22 мм) антенна достаточно устойчива, функциональна и способна выдерживать порывы ветра до 216 км/час. Устройство уверенно себя проявляет при работе в двух частотных диапазонах (5.15-5.875 ГГц и 2.4-2.483 ГГц) и имеет гарантию качества, предоставленную производителем, сроком на два года. Двухдиапазонная направленная антенна ZYXEL ANT2105 с линейной и вертикальной поляризацией станет вашим спасением при настройке сети Wi-Fi. Важно отметить то, что антенна создана в белом цвете.

Отзывы о товаре Антенна Wi?Fi Zyxel ANT2105-ZZ0201F 2.4ГГц всенаправленная 5dBi SMA




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ZYXEL
Тип товара
Антенна
Описание
Антенна ZYXEL ANT2105 с внешней и внутренней установкой является направленной и имеет коэффициент усиления сигнала 4.5 дБ. На втором диапазоне частот усиление 7 дБ, что свидетельствует о высокой продуктивности устройства. Эти качества способствуют бесперебойной работе Wi-Fi. При относительно скромных габаритах (вес - 0.07 кг, размеры - 22х183х22 мм) антенна достаточно устойчива, функциональна и способна выдерживать порывы ветра до 216 км/час. Устройство уверенно себя проявляет при работе в двух частотных диапазонах (5.15-5.875 ГГц и 2.4-2.483 ГГц) и имеет гарантию качества, предоставленную производителем, сроком на два года. Двухдиапазонная направленная антенна ZYXEL ANT2105 с линейной и вертикальной поляризацией станет вашим спасением при настройке сети Wi-Fi. Важно отметить то, что антенна создана в белом цвете.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Антенна Wi?Fi Zyxel ANT2105-ZZ0201F 2.4ГГц всенаправленная 5dBi SMA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...