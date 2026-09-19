Антенна Wi?Fi Zyxel ANT2105-ZZ0201F 2.4ГГц всенаправленная 5dBi SMA
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Антенна Wi?Fi Zyxel ANT2105-ZZ0201F 2.4ГГц всенаправленная 5dBi SMA
Антенна ZYXEL ANT2105 с внешней и внутренней установкой является направленной и имеет коэффициент усиления сигнала 4.5 дБ. На втором диапазоне частот усиление 7 дБ, что свидетельствует о высокой продуктивности устройства. Эти качества способствуют бесперебойной работе Wi-Fi. При относительно скромных габаритах (вес - 0.07 кг, размеры - 22х183х22 мм) антенна достаточно устойчива, функциональна и способна выдерживать порывы ветра до 216 км/час. Устройство уверенно себя проявляет при работе в двух частотных диапазонах (5.15-5.875 ГГц и 2.4-2.483 ГГц) и имеет гарантию качества, предоставленную производителем, сроком на два года. Двухдиапазонная направленная антенна ZYXEL ANT2105 с линейной и вертикальной поляризацией станет вашим спасением при настройке сети Wi-Fi. Важно отметить то, что антенна создана в белом цвете.
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