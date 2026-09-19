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Антенна Wi?Fi Ubiquiti RD-5G30-LW 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA MIMO купить с доставкой в Москве
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Антенна Wi?Fi Ubiquiti RD-5G30-LW 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA MIMO

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WI-Fi антенна Ubiquiti DISH AIRMAX 5GHZ (RD-5G30-LW) - фото 1
WI-Fi антенна Ubiquiti DISH AIRMAX 5GHZ (RD-5G30-LW) - фото 2
WI-Fi антенна Ubiquiti DISH AIRMAX 5GHZ (RD-5G30-LW) - фото 3
WI-Fi антенна Ubiquiti DISH AIRMAX 5GHZ (RD-5G30-LW) - фото 4
WI-Fi антенна Ubiquiti DISH AIRMAX 5GHZ (RD-5G30-LW) - фото 5
WI-Fi антенна Ubiquiti DISH AIRMAX 5GHZ (RD-5G30-LW) - фото 6
WI-Fi антенна Ubiquiti DISH AIRMAX 5GHZ (RD-5G30-LW) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi антенна
Усиление, дБ
30
  • WI-Fi антенна Ubiquiti DISH AIRMAX 5GHZ (RD-5G30-LW) - фото 1
  • WI-Fi антенна Ubiquiti DISH AIRMAX 5GHZ (RD-5G30-LW) - фото 2
  • WI-Fi антенна Ubiquiti DISH AIRMAX 5GHZ (RD-5G30-LW) - фото 3
  • WI-Fi антенна Ubiquiti DISH AIRMAX 5GHZ (RD-5G30-LW) - фото 4
  • WI-Fi антенна Ubiquiti DISH AIRMAX 5GHZ (RD-5G30-LW) - фото 5
  • WI-Fi антенна Ubiquiti DISH AIRMAX 5GHZ (RD-5G30-LW) - фото 6
  • WI-Fi антенна Ubiquiti DISH AIRMAX 5GHZ (RD-5G30-LW) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 407771
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi антенна
Излучение
направленная
Производство
Китай
Разъём подключения (коннектор)
RP-SMA
Частотный диапазон
5.1-5.8 ГГц
Ширина, см
65
Усиление, дБ
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х33х20
Вес, кг.
19.6

Описание товара Антенна Wi?Fi Ubiquiti RD-5G30-LW 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA MIMO

Антенна Ubiquiti RocketDish RD-5G30-LW подключается к мощной беспроводной точке доступа и служит для построения соединения типа точка-точка с целью передачи данных по беспроводному каналу на большое расстояние. Эта рассчитанная на уличную установку направленная модель в белом, защищенном от атмосферных воздействий корпусе оснащена отражателем диаметром 650 мм. При весе 7.5 кг она монтируется на столбе или мачте при помощи вошедших в комплект монтажных принадлежностей. Ее сектор покрытия как по горизонтали, так и по вертикали составляет 5.8°. Уличная антенна Ubiquiti RocketDish RD-5G30-LW с коэффициентом усиления сигнала сети Wi-Fi на уровне 30 dBi поддерживает работу в диапазоне частот 5.1-5.9 ГГц. Она имеет двойную линейную поляризацию.

Отзывы о товаре Антенна Wi?Fi Ubiquiti RD-5G30-LW 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA MIMO




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi антенна
Излучение
направленная
Производство
Китай
Разъём подключения (коннектор)
RP-SMA
Частотный диапазон
5.1-5.8 ГГц
Ширина, см
65
Усиление, дБ
30
Страна производитель
Китай
Описание
Антенна Ubiquiti RocketDish RD-5G30-LW подключается к мощной беспроводной точке доступа и служит для построения соединения типа точка-точка с целью передачи данных по беспроводному каналу на большое расстояние. Эта рассчитанная на уличную установку направленная модель в белом, защищенном от атмосферных воздействий корпусе оснащена отражателем диаметром 650 мм. При весе 7.5 кг она монтируется на столбе или мачте при помощи вошедших в комплект монтажных принадлежностей. Ее сектор покрытия как по горизонтали, так и по вертикали составляет 5.8°. Уличная антенна Ubiquiti RocketDish RD-5G30-LW с коэффициентом усиления сигнала сети Wi-Fi на уровне 30 dBi поддерживает работу в диапазоне частот 5.1-5.9 ГГц. Она имеет двойную линейную поляризацию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Антенна Wi?Fi Ubiquiti RD-5G30-LW 5ГГц направленная 30dBi 2xRP-SMA MIMO - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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