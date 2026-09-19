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Антенна Wi?Fi Ubiquiti RD-5G31-AC 5ГГц направленная 31dBi 2xRP-SMA MIMO купить с доставкой в Москве
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Антенна Wi?Fi Ubiquiti RD-5G31-AC 5ГГц направленная 31dBi 2xRP-SMA MIMO

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Антенна Wi?Fi Ubiquiti RD-5G31-AC 5ГГц направленная 31dBi 2xRP-SMA MIMO - фото 1
Антенна Wi?Fi Ubiquiti RD-5G31-AC 5ГГц направленная 31dBi 2xRP-SMA MIMO - фото 2
Антенна Wi?Fi Ubiquiti RD-5G31-AC 5ГГц направленная 31dBi 2xRP-SMA MIMO - фото 3
Антенна Wi?Fi Ubiquiti RD-5G31-AC 5ГГц направленная 31dBi 2xRP-SMA MIMO - фото 4
Антенна Wi?Fi Ubiquiti RD-5G31-AC 5ГГц направленная 31dBi 2xRP-SMA MIMO - фото 5
Антенна Wi?Fi Ubiquiti RD-5G31-AC 5ГГц направленная 31dBi 2xRP-SMA MIMO - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi антенна
Поляризация
вертикальная, горизонтальная
Усиление, dbi
31
Усиление сигнала
5 Ггц
  • Антенна Wi?Fi Ubiquiti RD-5G31-AC 5ГГц направленная 31dBi 2xRP-SMA MIMO - фото 1
  • Антенна Wi?Fi Ubiquiti RD-5G31-AC 5ГГц направленная 31dBi 2xRP-SMA MIMO - фото 2
  • Антенна Wi?Fi Ubiquiti RD-5G31-AC 5ГГц направленная 31dBi 2xRP-SMA MIMO - фото 3
  • Антенна Wi?Fi Ubiquiti RD-5G31-AC 5ГГц направленная 31dBi 2xRP-SMA MIMO - фото 4
  • Антенна Wi?Fi Ubiquiti RD-5G31-AC 5ГГц направленная 31dBi 2xRP-SMA MIMO - фото 5
  • Антенна Wi?Fi Ubiquiti RD-5G31-AC 5ГГц направленная 31dBi 2xRP-SMA MIMO - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 407766
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi антенна
Установка
внешняя
Поляризация
вертикальная, горизонтальная
Усиление, dbi
31
Усиление сигнала
5 Ггц
Коннектор
RP-SMA (F) x 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х33х20
Вес, кг.
13.7

Описание товара Антенна Wi?Fi Ubiquiti RD-5G31-AC 5ГГц направленная 31dBi 2xRP-SMA MIMO

Антенна RocketDish AC, специально разработанная инженерами компании Ubiquiti Networks, для развёртывания широкополосных высокопроизводительных каналов связи Point-to-Point (точка-точка), на базе новейших беспроводных точек доступа Rocket R5AC-Lite, со скоростью передачи данных 450+Mbit/s. Ubiquiti Rocket Dish RD-5G31-AC выполнена в виде параболической антенны и предназначена для работы в частотном диапазоне 5.1-5.8 GHz. Имеет узкий луч направленности и коэффициент усиления 31 dBi. Корпус антенны изготовлен из металла и покрыт специальным коррозиестойким покрытием, также устойчивым к ультрафиолетовым лучам. Дополнительной защитой является, поставляемый в комплекте, колпак. Он не только увеличивает срок службы антенны, защищая основные узлы от воздействия внешних факторов, но и значительным образом влияет на качество сигнала. RocketDish AC имеет достаточно удобное и надёжное крепление, позволяющее не только, с высокой точностью, производить её юстировку, но и выдерживать высокие ветровые нагрузки до 200 км/ч, в этом ему способствует и упомянутый выше защитный колпак. Совместимость антенны Ubiquiti RD-5G31-AC Данная антенна, как уже было сказано, была разработана специально для работы с беспроводными устройствами Rocket R5AC-Lite. И её конструкция предназначена для лёгкой и удобной интеграции точек доступа Rocket. Применение RocketDish 5G-31 AC Все антенны Rocket Dish полностью отвечают жёстким международным требованиям, предъявляемым оборудованию операторского класса. И предназначена, в первую очередь, для развёртывания беспроводных каналов связи точка-точка на средние и дальние расстояния. Область применения: - Построение беспроводных мостов точка-точка (Point-to-Point)

Отзывы о товаре Антенна Wi?Fi Ubiquiti RD-5G31-AC 5ГГц направленная 31dBi 2xRP-SMA MIMO




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi антенна
Установка
внешняя
Поляризация
вертикальная, горизонтальная
Усиление, dbi
31
Усиление сигнала
5 Ггц
Коннектор
RP-SMA (F) x 2
Страна производитель
Китай
Описание
Антенна RocketDish AC, специально разработанная инженерами компании Ubiquiti Networks, для развёртывания широкополосных высокопроизводительных каналов связи Point-to-Point (точка-точка), на базе новейших беспроводных точек доступа Rocket R5AC-Lite, со скоростью передачи данных 450+Mbit/s. Ubiquiti Rocket Dish RD-5G31-AC выполнена в виде параболической антенны и предназначена для работы в частотном диапазоне 5.1-5.8 GHz. Имеет узкий луч направленности и коэффициент усиления 31 dBi. Корпус антенны изготовлен из металла и покрыт специальным коррозиестойким покрытием, также устойчивым к ультрафиолетовым лучам. Дополнительной защитой является, поставляемый в комплекте, колпак. Он не только увеличивает срок службы антенны, защищая основные узлы от воздействия внешних факторов, но и значительным образом влияет на качество сигнала. RocketDish AC имеет достаточно удобное и надёжное крепление, позволяющее не только, с высокой точностью, производить её юстировку, но и выдерживать высокие ветровые нагрузки до 200 км/ч, в этом ему способствует и упомянутый выше защитный колпак. Совместимость антенны Ubiquiti RD-5G31-AC Данная антенна, как уже было сказано, была разработана специально для работы с беспроводными устройствами Rocket R5AC-Lite. И её конструкция предназначена для лёгкой и удобной интеграции точек доступа Rocket. Применение RocketDish 5G-31 AC Все антенны Rocket Dish полностью отвечают жёстким международным требованиям, предъявляемым оборудованию операторского класса. И предназначена, в первую очередь, для развёртывания беспроводных каналов связи точка-точка на средние и дальние расстояния. Область применения: - Построение беспроводных мостов точка-точка (Point-to-Point)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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