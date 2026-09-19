Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G34-S45 5ГГц направленная 34dBi 2xRP-SMA Slant 45

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi антенна
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 407765
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
AirFiber 5G34-S45 направленная параболическая антенна, разработанная специально для работы с радиорелейной станцией AirFiber 5X. Она рассчитана на создание линков дальностью более 200 км и имеет все необходимые технические характеристики для этого. Отражатель антенны составляет 1050 мм в диаметре, а ширина луча составляет не более 3 градусов. С учетом усиления в 34 дБи, AirFiber 5G34-S45 является лучшим решением для создания скоростных беспроводных каналов передачи данных на значительные расстояния. Важно отметить, что рабочая частота устройства в 5 ГГц требует наличия прямой видимости для наилучшего качества сигнала.
AirFiber 5G34-S45 направленная параболическая антенна, разработанная специально для работы с радиорелейной станцией AirFiber 5X. Она рассчитана на создание линков дальностью более 200 км и имеет все необходимые технические характеристики для этого. Отражатель антенны составляет 1050 мм в диаметре, а ширина луча составляет не более 3 градусов. С учетом усиления в 34 дБи, AirFiber 5G34-S45 является лучшим решением для создания скоростных беспроводных каналов передачи данных на значительные расстояния. Важно отметить, что рабочая частота устройства в 5 ГГц требует наличия прямой видимости для наилучшего качества сигнала.
Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G34-S45 5ГГц направленная 34dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G34-S45 5ГГц направленная 34dBi 2xRP-SMA Slant 45