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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi антенна
Усиление, дБ
13
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 407763
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Описание товара Антенна Wi?Fi Ubiquiti AMO-2G13 2.4ГГц всенаправленная MIMO 13dBi 2xRP-SMA
Антенна AirMax Omni 2G-13 представляет собой решение для организации всенаправленной точки доступа. Конкретная модель работает на частоте 2.4. ГГц, что позволяет удержать качество соединения при наличии незначительных препятствий на пути следования сигнала. Модель AirMax Omni 2G-13 была спроектирована специально для работы с точками доступа Rocket, но ее можно комбинировать и с любым другим подходящим оборудованием. Для этого достаточно, чтобы точка доступа, как и антенна, работала в частотном диапазоне 2.35-2.55 ГГц, а также имела пару коннекторов RP-SMA. При соблюдении требований относительно прямой видимости, а также при должной выходной мощности радиомодуля, рассматриваемая модель способна обеспечить покрытие радиусом до 2 км — это обеспечивается за счет собственного коэффициента усиления антенны в 13 дБи.
Антенна AirMax Omni 2G-13 представляет собой решение для организации всенаправленной точки доступа. Конкретная модель работает на частоте 2.4. ГГц, что позволяет удержать качество соединения при наличии незначительных препятствий на пути следования сигнала. Модель AirMax Omni 2G-13 была спроектирована специально для работы с точками доступа Rocket, но ее можно комбинировать и с любым другим подходящим оборудованием. Для этого достаточно, чтобы точка доступа, как и антенна, работала в частотном диапазоне 2.35-2.55 ГГц, а также имела пару коннекторов RP-SMA. При соблюдении требований относительно прямой видимости, а также при должной выходной мощности радиомодуля, рассматриваемая модель способна обеспечить покрытие радиусом до 2 км — это обеспечивается за счет собственного коэффициента усиления антенны в 13 дБи.
Антенна Wi?Fi Ubiquiti AMO-2G13 2.4ГГц всенаправленная MIMO 13dBi 2xRP-SMA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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