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Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5AC22-45 5ГГц секторная 22dBi N-type 45° купить с доставкой в Москве
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Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5AC22-45 5ГГц секторная 22dBi N-type 45°

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WI-Fi антенна Ubiquiti SECTOR AIRMAX 5GHZ (AM-5AC22-45) - фото 1
WI-Fi антенна Ubiquiti SECTOR AIRMAX 5GHZ (AM-5AC22-45) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi антенна
Усиление, дБ
22
  • WI-Fi антенна Ubiquiti SECTOR AIRMAX 5GHZ (AM-5AC22-45) - фото 1
  • WI-Fi антенна Ubiquiti SECTOR AIRMAX 5GHZ (AM-5AC22-45) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 407762
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi антенна
Разъём подключения (коннектор)
2 х RP-SMA
Частотный диапазон
от 5,15 до 5,85 МГц
Установка
внешняя
Усиление, дБ
22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х19х15
Вес, кг.
16.1

Описание товара Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5AC22-45 5ГГц секторная 22dBi N-type 45°

AirMax Sector 5AC22-45 высокомощная секторная антенна, предназначенная для создания базовых станций в частном диапазоне 5 ГГц. Ширина диаграммы направленности составляет 45 градусов по горизонтали, коэффициент усиления антенны достигает 22 дБи. Антенна AirMax Sector 5AC22-45 разработана специально для новой серии точек доступа и имеет специальную платформу, позволяющую максимально просто и быстро закрепить точку доступа непосредственно на корпусе антенны.

Отзывы о товаре Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5AC22-45 5ГГц секторная 22dBi N-type 45°




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi антенна
Разъём подключения (коннектор)
2 х RP-SMA
Частотный диапазон
от 5,15 до 5,85 МГц
Установка
внешняя
Усиление, дБ
22
Страна производитель
Китай
Описание
AirMax Sector 5AC22-45 высокомощная секторная антенна, предназначенная для создания базовых станций в частном диапазоне 5 ГГц. Ширина диаграммы направленности составляет 45 градусов по горизонтали, коэффициент усиления антенны достигает 22 дБи. Антенна AirMax Sector 5AC22-45 разработана специально для новой серии точек доступа и имеет специальную платформу, позволяющую максимально просто и быстро закрепить точку доступа непосредственно на корпусе антенны.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-5AC22-45 5ГГц секторная 22dBi N-type 45° - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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