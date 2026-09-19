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Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G23-S45 5ГГц направленная 23dBi 2xRP-SMA Slant 45 купить с доставкой в Москве
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Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G23-S45 5ГГц направленная 23dBi 2xRP-SMA Slant 45

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Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G23-S45 5ГГц направленная 23dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото 1
Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G23-S45 5ГГц направленная 23dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото 2
Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G23-S45 5ГГц направленная 23dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото 3
Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G23-S45 5ГГц направленная 23dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото 4
Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G23-S45 5ГГц направленная 23dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi антенна
Тип антенны
направленная
Поляризация
вертикальная, горизонтальная
Усиление, dbi
23
Усиление сигнала
5 Ггц
  • Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G23-S45 5ГГц направленная 23dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото 1
  • Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G23-S45 5ГГц направленная 23dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото 2
  • Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G23-S45 5ГГц направленная 23dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото 3
  • Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G23-S45 5ГГц направленная 23dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото 4
  • Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G23-S45 5ГГц направленная 23dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 407758
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi антенна
Вид оборудования
антенна
Тип антенны
направленная
Поляризация
вертикальная, горизонтальная
Усиление, dbi
23
Усиление сигнала
5 Ггц
Коннектор
RP-SMA (F) x 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х33х13
Вес, кг.
5.3

Описание товара Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G23-S45 5ГГц направленная 23dBi 2xRP-SMA Slant 45

Параболическая антенна Ubiquiti AirFiber AF-5G23-S45 с коэффициентом усиления 23 Дб предназначена для использования в диапазоне частот 5 ГГц на открытой местности, обеспечивая покрытие сигналом на большие дистанции. Гибкость DFS и мощность AirFiber AF-5G23-S45 обладает показателем спектральной эффективности 10,6 бит/с/Гц, скоростью обработки пакетов с данными более 500 Мбит/с, а также инновационной технологией xtreme Range Technology (XRT™), которая обеспечивает покрытие сигналом в диапазоне более 200 км. Эта модель антенны снабжена сертификацией DFS, которая обеспечивает функционирование в диапазоне радиочастот 5 ГГц в любой точке мира (с учетом государственных стандартов). Ширина канала Гибкость в выборе канала (10/20/30/40/50 МГц) обеспечивает независимый выбор каналов для передатчика и приемника в пределах радиочастотного диапазона (каналы выбираются с шагом 1 МГц). У пользователей также есть возможность запрограммировать различные циклы восходящей линии связи и нисходящей линии связи для поддержки требований к передаче асимметричного трафика. Минимальные задержки с технологией HDD AF-5G23-S45 обеспечивает высокий уровень пропускной способности благодаря технологии HDD. Жесткий диск предназначен для расчета задержек при распространении сигнала, осуществляя пересылку пакетов с данными в точной синхронизации. Синхронизация GPS Точная GPS-синхронизация фреймов освобождает Ubiquiti AirFiber от ручного вмешательства, обеспечивая синхронизацию ТХ и RX фреймов. Выходная мощность Использование предварительной цифровой компенсации искажений и множественной обработки IFFT повышает помехоустойчивость и производительность при совместном размещении нескольких антенн. Это уменьшает потенциальное воздействие шумов на радиоэфир и позволяет использовать модуляции высшего порядка, такие как 256QAM. Гибкость развертывания Ubiquiti AF-5G23-S45 обладает показателем наклонной поляризации ± 45°, обеспечивая нейтрализацию шумов. Кроме того, эта модель совместима с несколькими антеннами Ubiquiti с коэффициентом усиления от 23 до 34 дБ. Компактный форм-фактор Ubiquiti AirFiber обеспечивает оптимальные условия для монтажа, не требуя специального оборудования.

Отзывы о товаре Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G23-S45 5ГГц направленная 23dBi 2xRP-SMA Slant 45




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi антенна
Вид оборудования
антенна
Тип антенны
направленная
Поляризация
вертикальная, горизонтальная
Усиление, dbi
23
Усиление сигнала
5 Ггц
Коннектор
RP-SMA (F) x 2
Страна производитель
Китай
Описание
Параболическая антенна Ubiquiti AirFiber AF-5G23-S45 с коэффициентом усиления 23 Дб предназначена для использования в диапазоне частот 5 ГГц на открытой местности, обеспечивая покрытие сигналом на большие дистанции. Гибкость DFS и мощность AirFiber AF-5G23-S45 обладает показателем спектральной эффективности 10,6 бит/с/Гц, скоростью обработки пакетов с данными более 500 Мбит/с, а также инновационной технологией xtreme Range Technology (XRT™), которая обеспечивает покрытие сигналом в диапазоне более 200 км. Эта модель антенны снабжена сертификацией DFS, которая обеспечивает функционирование в диапазоне радиочастот 5 ГГц в любой точке мира (с учетом государственных стандартов). Ширина канала Гибкость в выборе канала (10/20/30/40/50 МГц) обеспечивает независимый выбор каналов для передатчика и приемника в пределах радиочастотного диапазона (каналы выбираются с шагом 1 МГц). У пользователей также есть возможность запрограммировать различные циклы восходящей линии связи и нисходящей линии связи для поддержки требований к передаче асимметричного трафика. Минимальные задержки с технологией HDD AF-5G23-S45 обеспечивает высокий уровень пропускной способности благодаря технологии HDD. Жесткий диск предназначен для расчета задержек при распространении сигнала, осуществляя пересылку пакетов с данными в точной синхронизации. Синхронизация GPS Точная GPS-синхронизация фреймов освобождает Ubiquiti AirFiber от ручного вмешательства, обеспечивая синхронизацию ТХ и RX фреймов. Выходная мощность Использование предварительной цифровой компенсации искажений и множественной обработки IFFT повышает помехоустойчивость и производительность при совместном размещении нескольких антенн. Это уменьшает потенциальное воздействие шумов на радиоэфир и позволяет использовать модуляции высшего порядка, такие как 256QAM. Гибкость развертывания Ubiquiti AF-5G23-S45 обладает показателем наклонной поляризации ± 45°, обеспечивая нейтрализацию шумов. Кроме того, эта модель совместима с несколькими антеннами Ubiquiti с коэффициентом усиления от 23 до 34 дБ. Компактный форм-фактор Ubiquiti AirFiber обеспечивает оптимальные условия для монтажа, не требуя специального оборудования.
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Антенна Wi?Fi Ubiquiti AF-5G23-S45 5ГГц направленная 23dBi 2xRP-SMA Slant 45 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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