Маршрутизатор MikroTik 18PORT (CRS318-1FI-15FR-2S-OUT)
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Характеристики
Описание товара Маршрутизатор MikroTik 18PORT (CRS318-1FI-15FR-2S-OUT)
Коммутатор MikroTik netPower 15FR – это многофункциональное решение для корпоративного использования. С его помощью вы сможете создать или расширить уже существующую сеть, а также развернуть IP-телефонию или видеонаблюдение. Кроме того, за счет прочного и герметичного корпуса данная модель может располагаться на улице, что расширяет возможности ее использования. Коммутатор MikroTik netPower 15FR относится к управляемому типу устройств и за счет встроенного микропроцессора поддерживает различные протоколы сетевого управления. Еще одной особенностью устройства является расширенная таблица MAC-адресов, что позволяет использовать данную модель с широким рядом сетевого оборудования. Благодаря поддержке различных сетевых стандартов и протоколов безопасности обеспечивается высокая защищенность сети. Подключение оборудования осуществляется посредством 16 портов LAN, а также 2 выходов типа SFP. За счет своей конструкции, а также сравнительно небольших размеров и веса коммутатор также отличается простотой и удобством установки и может располагаться прямо на стене или на мачте. Модель поставляется с набором креплений.
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
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