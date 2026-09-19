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Видеокарта Gigabyte GT 710 2Gb (GV-N710D3-2GL V2.0) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Gigabyte GT 710 2Gb (GV-N710D3-2GL V2.0)

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Видеокарта Gigabyte GT 710 2Gb (GV-N710D3-2GL V2.0) - фото 1
Видеокарта Gigabyte GT 710 2Gb (GV-N710D3-2GL V2.0) - фото 2
Видеокарта Gigabyte GT 710 2Gb (GV-N710D3-2GL V2.0) - фото 3
Видеокарта Gigabyte GT 710 2Gb (GV-N710D3-2GL V2.0) - фото 4
Видеокарта Gigabyte GT 710 2Gb (GV-N710D3-2GL V2.0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарты
  • Видеокарта Gigabyte GT 710 2Gb (GV-N710D3-2GL V2.0) - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte GT 710 2Gb (GV-N710D3-2GL V2.0) - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte GT 710 2Gb (GV-N710D3-2GL V2.0) - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte GT 710 2Gb (GV-N710D3-2GL V2.0) - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte GT 710 2Gb (GV-N710D3-2GL V2.0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 407684
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарты
Размеры в упаковке, см
38х15х9
Вес, г.
310

Описание товара Видеокарта Gigabyte GT 710 2Gb (GV-N710D3-2GL V2.0)

На базе графического процессора NVIDIA GeForce GT 710 Интегрированы 2048МБ памяти DDR3 с 64 битной шиной Тактовая частота ядра ГП: 954 МГц Возможности подключения Dual-link DVI-D / D-sub / HDMI Интерфейс PCI Express 2.0 x8 Рекомендуемая мощность блока питания ПК: 300 Вт

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte GT 710 2Gb (GV-N710D3-2GL V2.0)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарты
Описание
На базе графического процессора NVIDIA GeForce GT 710 Интегрированы 2048МБ памяти DDR3 с 64 битной шиной Тактовая частота ядра ГП: 954 МГц Возможности подключения Dual-link DVI-D / D-sub / HDMI Интерфейс PCI Express 2.0 x8 Рекомендуемая мощность блока питания ПК: 300 Вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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