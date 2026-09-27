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Сетевая карта Mellanox MCX4121A-ACAT 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LP купить с доставкой в Москве
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Сетевая карта Mellanox MCX4121A-ACAT 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LP

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Сетевая карта Mellanox MCX4121A-ACAT
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевая карта
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 407669
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Характеристики

Бренд
Mellanox
Тип товара
Сетевая карта
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х15х4
Вес, г.
200

Описание товара Сетевая карта Mellanox MCX4121A-ACAT 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LP

Стандарты: IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1p, IEEE 802.1qaz, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae. Доступные типы сетевых соединений: SFP Slot (SFP28). Производительности передачи данных: 25 Гб/с. Количество разъемов SFP+ Slot: 2 шт.

Отзывы о товаре Сетевая карта Mellanox MCX4121A-ACAT 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LP




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Характеристики
Бренд
Mellanox
Тип товара
Сетевая карта
Страна производитель
Китай
Описание
Стандарты: IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1p, IEEE 802.1qaz, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae. Доступные типы сетевых соединений: SFP Slot (SFP28). Производительности передачи данных: 25 Гб/с. Количество разъемов SFP+ Slot: 2 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевая карта Mellanox MCX4121A-ACAT 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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