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Материнская плата Gigabyte B550I AORUS PRO AX Socket AM4 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte B550I AORUS PRO AX Socket AM4

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Материнская плата Gigabyte B550I AORUS PRO AX Socket AM4 - фото 1
Материнская плата Gigabyte B550I AORUS PRO AX Socket AM4 - фото 2
Материнская плата Gigabyte B550I AORUS PRO AX Socket AM4 - фото 3
Материнская плата Gigabyte B550I AORUS PRO AX Socket AM4 - фото 4
Материнская плата Gigabyte B550I AORUS PRO AX Socket AM4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
Mini-ITX
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Gigabyte B550I AORUS PRO AX Socket AM4 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B550I AORUS PRO AX Socket AM4 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B550I AORUS PRO AX Socket AM4 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B550I AORUS PRO AX Socket AM4 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B550I AORUS PRO AX Socket AM4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 404372
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
17
Чипсет
AMD B550
Модель встроенного процессора
нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
1?2,5GLan, WiFi, (0+2)xUSB2.0, (5+2)xUSB3.2, (1)xUSB 3.2 Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х9
Вес, кг.
1.8

Описание товара Материнская плата Gigabyte B550I AORUS PRO AX Socket AM4

B550I AORUS PRO AX, Socket AM4, AMD B550, 2xDDR4-3200, HDMI+HDMI+DP, 1xPCI-Ex16, 4xSATA3(RAID 0,1,10), 2xM.2, 8 Ch Audio, 1?2,5GLan, WiFi, (0+2)xUSB2.0, (5+2)xUSB3.2, (1+0)xUSB 3.2 Type-C™, Mini-ITX, RTL (8)



Теги товара: mini-atx, сокет am4, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B550I AORUS PRO AX Socket AM4




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
17
Чипсет
AMD B550
Модель встроенного процессора
нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Развернуть
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
1?2,5GLan, WiFi, (0+2)xUSB2.0, (5+2)xUSB3.2, (1)xUSB 3.2 Type-C
Страна производитель
Китай
Описание
B550I AORUS PRO AX, Socket AM4, AMD B550, 2xDDR4-3200, HDMI+HDMI+DP, 1xPCI-Ex16, 4xSATA3(RAID 0,1,10), 2xM.2, 8 Ch Audio, 1?2,5GLan, WiFi, (0+2)xUSB2.0, (5+2)xUSB3.2, (1+0)xUSB 3.2 Type-C™, Mini-ITX, RTL (8)


Теги товара: mini-atx, сокет am4, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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