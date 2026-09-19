Материнская плата Gigabyte B550I AORUS PRO AX Socket AM4
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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
Mini-ITX
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 404372
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
17
Чипсет
AMD B550
Модель встроенного процессора
нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
1?2,5GLan, WiFi, (0+2)xUSB2.0, (5+2)xUSB3.2, (1)xUSB 3.2 Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х9
Вес, кг.
1.8
Описание товара Материнская плата Gigabyte B550I AORUS PRO AX Socket AM4
B550I AORUS PRO AX, Socket AM4, AMD B550, 2xDDR4-3200, HDMI+HDMI+DP, 1xPCI-Ex16, 4xSATA3(RAID 0,1,10), 2xM.2, 8 Ch Audio, 1?2,5GLan, WiFi, (0+2)xUSB2.0, (5+2)xUSB3.2, (1+0)xUSB 3.2 Type-C™, Mini-ITX, RTL (8)
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Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
17
Чипсет
AMD B550
Модель встроенного процессора
нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Развернуть
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
1?2,5GLan, WiFi, (0+2)xUSB2.0, (5+2)xUSB3.2, (1)xUSB 3.2 Type-C
Страна производитель
Китай
B550I AORUS PRO AX, Socket AM4, AMD B550, 2xDDR4-3200, HDMI+HDMI+DP, 1xPCI-Ex16, 4xSATA3(RAID 0,1,10), 2xM.2, 8 Ch Audio, 1?2,5GLan, WiFi, (0+2)xUSB2.0, (5+2)xUSB3.2, (1+0)xUSB 3.2 Type-C™, Mini-ITX, RTL (8)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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