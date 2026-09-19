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Накопитель HDD Dell 1.2TB SAS 10000rpm 128MB 2.5" 400-ATJL купить с доставкой в Москве
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Накопитель HDD Dell 1.2TB SAS 10000rpm 128MB 2.5" 400-ATJL

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Жесткий диск Dell SAS 1.2Tb (400-ATJL)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Скорость вращения
10000 об/мин
Интерфейс
SAS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 404226
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Характеристики

Бренд
DELL
Тип товара
Жесткий диск
Объем накопителя
1.2
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Тип накопителя
HDD
Скорость вращения
10000 об/мин
Интерфейс
SAS
Размеры в упаковке, см
23х18х17
Вес, г.
45

Описание товара Накопитель HDD Dell 1.2TB SAS 10000rpm 128MB 2.5" 400-ATJL

Внутренний жесткий диск. Подходит для использования в системах хранения данных.

Отзывы о товаре Накопитель HDD Dell 1.2TB SAS 10000rpm 128MB 2.5" 400-ATJL




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Характеристики
Бренд
DELL
Тип товара
Жесткий диск
Объем накопителя
1.2
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Тип накопителя
HDD
Скорость вращения
10000 об/мин
Интерфейс
SAS
Описание
Внутренний жесткий диск. Подходит для использования в системах хранения данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель HDD Dell 1.2TB SAS 10000rpm 128MB 2.5" 400-ATJL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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