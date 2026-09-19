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Lady GaGa - Born This Way (0602527641263) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lady GaGa - Born This Way (0602527641263) виниловая пластинка

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Lady GaGa - Born This Way (0602527641263) виниловая пластинка - фото 1
Lady GaGa - Born This Way (0602527641263) виниловая пластинка - фото 2
Lady GaGa - Born This Way (0602527641263) виниловая пластинка - фото 3
Lady GaGa - Born This Way (0602527641263) виниловая пластинка - фото 4
Lady GaGa - Born This Way (0602527641263) виниловая пластинка - фото 5
Lady GaGa - Born This Way (0602527641263) виниловая пластинка - фото 6
Lady GaGa - Born This Way (0602527641263) виниловая пластинка - фото 7
Lady GaGa - Born This Way (0602527641263) виниловая пластинка - фото 8
Lady GaGa - Born This Way (0602527641263) виниловая пластинка - фото 9
Lady GaGa - Born This Way (0602527641263) виниловая пластинка - фото 10
Lady GaGa - Born This Way (0602527641263) виниловая пластинка - фото 11
Lady GaGa - Born This Way (0602527641263) виниловая пластинка - фото 12
Lady GaGa - Born This Way (0602527641263) виниловая пластинка - фото 13
Lady GaGa - Born This Way (0602527641263) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Lady GaGa
Альбом (сингл)
Born This Way
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lady GaGa - Born This Way (0602527641263) виниловая пластинка - фото 1
  • Lady GaGa - Born This Way (0602527641263) виниловая пластинка - фото 2
  • Lady GaGa - Born This Way (0602527641263) виниловая пластинка - фото 3
  • Lady GaGa - Born This Way (0602527641263) виниловая пластинка - фото 4
  • Lady GaGa - Born This Way (0602527641263) виниловая пластинка - фото 5
  • Lady GaGa - Born This Way (0602527641263) виниловая пластинка - фото 6
  • Lady GaGa - Born This Way (0602527641263) виниловая пластинка - фото 7
  • Lady GaGa - Born This Way (0602527641263) виниловая пластинка - фото 8
  • Lady GaGa - Born This Way (0602527641263) виниловая пластинка - фото 9
  • Lady GaGa - Born This Way (0602527641263) виниловая пластинка - фото 10
  • Lady GaGa - Born This Way (0602527641263) виниловая пластинка - фото 11
  • Lady GaGa - Born This Way (0602527641263) виниловая пластинка - фото 12
  • Lady GaGa - Born This Way (0602527641263) виниловая пластинка - фото 13
  • Lady GaGa - Born This Way (0602527641263) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 403520
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602527641263]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Lady GaGa
Альбом (сингл)
Born This Way
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Marry The Night, Born This Way, Government Hooker, Judas, Americano, Hair, Schei?e, Bloody Mary, Black Jesus † Amen Fashion, Bad Kids, Fashion Of His Love, Highway Unicorn (Road To Love), Heavy Metal Lover, Electric Chapel, The Queen, Yo? And I, The Edge Of Glory
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lady GaGa - Born This Way (0602527641263) виниловая пластинка

Track List

A1Marry The Night
A2Born This Way
A3Government Hooker
A4Judas
A5Americano
B1Hair
B2Schei?e
B3Bloody Mary
B4Black Jesus † Amen Fashion
C1Bad Kids
C2Fashion Of His Love
C3Highway Unicorn (Road To Love)
C4Heavy Metal Lover
D1Electric Chapel
D2The Queen
D3Yo? And I
D4The Edge Of Glory

Отзывы о товаре Lady GaGa - Born This Way (0602527641263) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602527641263]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Lady GaGa
Альбом (сингл)
Born This Way
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Marry The Night, Born This Way, Government Hooker, Judas, Americano, Hair, Schei?e, Bloody Mary, Black Jesus † Amen Fashion, Bad Kids, Fashion Of His Love, Highway Unicorn (Road To Love), Heavy Metal Lover, Electric Chapel, The Queen, Yo? And I, The Edge Of Glory
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Marry The Night
A2Born This Way
A3Government Hooker
A4Judas
A5Americano
B1Hair
B2Schei?e
B3Bloody Mary
B4Black Jesus † Amen Fashion
C1Bad Kids
C2Fashion Of His Love
C3Highway Unicorn (Road To Love)
C4Heavy Metal Lover
D1Electric Chapel
D2The Queen
D3Yo? And I
D4The Edge Of Glory
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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