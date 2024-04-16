Barry White - Love's Theme: The Best Of The 20th Century Records Singles (0602557887082) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Barry White
Альбом (сингл)
Loves Theme: The Best Of The 20th Century Records Singles
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 403403
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557887082]
Исполнитель
Barry White
Альбом (сингл)
Loves Theme: The Best Of The 20th Century Records Singles
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Barry White - Love's Theme: The Best Of The 20th Century Records Singles (0602557887082) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Love Unlimited Orchestra – Love's Theme
|A2
|Barry White – I'm Gonna Love You Just A Little More Baby
|A3
|Barry White – I've Got So Much To Give
|A4
|Barry White – Never, Never Gonna Give Ya Up
|A5
|Barry White – Honey Please, Can't Ya See
|B1
|Barry White – Can't Get Enough Of Your Love, Babe
|B2
|Barry White – You're The First, The Last, My Everything
|B3
|Barry White – What Am I Gonna Do With You
|B4
|Barry White – I'll Do For You Anything You Want Me To
|B5
|Barry White – Let The Music Play
|C1
|Love Unlimited Orchestra – Satin Soul
|C2
|Barry White – You See The Trouble With Me
|C3
|Barry White – Baby, We Better Try To Get It Together
|C4
|Barry White – Don't Make Me Wait Too Long
|C5
|Barry White – I'm Qualified To Satisfy You
|C6
|Barry White – It's Ecstasy When You Lay Down Next To Me
|D1
|Barry White – Playing Your Game, Baby
|D2
|Barry White – Oh What A Night For Dancing
|D3
|Barry White – Your Sweetness Is My Weakness
|D4
|Barry White – Just The Way You Are
|D5
|Barry White – September When I First Met You
|D6
|Barry White – I Love To Sing The Songs I Sing
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557887082]
Исполнитель
Barry White
Альбом (сингл)
Loves Theme: The Best Of The 20th Century Records Singles
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Love Unlimited Orchestra – Love's Theme
|A2
|Barry White – I'm Gonna Love You Just A Little More Baby
|A3
|Barry White – I've Got So Much To Give
|A4
|Barry White – Never, Never Gonna Give Ya Up
|A5
|Barry White – Honey Please, Can't Ya See
|B1
|Barry White – Can't Get Enough Of Your Love, Babe
|B2
|Barry White – You're The First, The Last, My Everything
|B3
|Barry White – What Am I Gonna Do With You
|B4
|Barry White – I'll Do For You Anything You Want Me To
|B5
|Barry White – Let The Music Play
|C1
|Love Unlimited Orchestra – Satin Soul
|C2
|Barry White – You See The Trouble With Me
|C3
|Barry White – Baby, We Better Try To Get It Together
|C4
|Barry White – Don't Make Me Wait Too Long
|C5
|Barry White – I'm Qualified To Satisfy You
|C6
|Barry White – It's Ecstasy When You Lay Down Next To Me
|D1
|Barry White – Playing Your Game, Baby
|D2
|Barry White – Oh What A Night For Dancing
|D3
|Barry White – Your Sweetness Is My Weakness
|D4
|Barry White – Just The Way You Are
|D5
|Barry White – September When I First Met You
|D6
|Barry White – I Love To Sing The Songs I Sing
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Достоинства:
Комментарий:
Отлично, спасибо. Все работает.
Barry White - Love's Theme: The Best Of The 20th Century Records Singles (0602557887082) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Barry White - Love's Theme: The Best Of The 20th Century Records Singles (0602557887082) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, спасибо. Все работает.