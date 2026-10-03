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Barry White - Just Another Way To Say I Love You (0602567664185) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Barry White - Just Another Way To Say I Love You (0602567664185) виниловая пластинка

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Barry White - Just Another Way To Say I Love You (0602567664185) виниловая пластинка - фото 1
Barry White - Just Another Way To Say I Love You (0602567664185) виниловая пластинка - фото 2
Barry White - Just Another Way To Say I Love You (0602567664185) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Дата релиза
2018
Исполнитель
Barry White
Альбом (сингл)
Just Another Way To Say I Love You
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Barry White - Just Another Way To Say I Love You (0602567664185) виниловая пластинка - фото 1
  • Barry White - Just Another Way To Say I Love You (0602567664185) виниловая пластинка - фото 2
  • Barry White - Just Another Way To Say I Love You (0602567664185) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403401
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Barry White - Just Another Way To Say I Love You (0602567664185) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция White, Barry
filter_none Товар входит в коллекцию White, Barry

Коллекция White, Barry


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
6.03E+11
Дата релиза
2018
Исполнитель
Barry White
Альбом (сингл)
Just Another Way To Say I Love You
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Barry White - Just Another Way To Say I Love You (0602567664185) виниловая пластинка

Barry White - Just Another Way To Say I Love You (0602567664185) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Barry White - Just Another Way To Say I Love You (0602567664185) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
6.03E+11
Дата релиза
2018
Исполнитель
Barry White
Альбом (сингл)
Just Another Way To Say I Love You
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Barry White - Just Another Way To Say I Love You (0602567664185) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Barry White - Just Another Way To Say I Love You (0602567664185) виниловая пластинка - по цене 4430 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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