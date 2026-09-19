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U2 - The Best Of 1980-1990 (0602557970890) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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U2 - The Best Of 1980-1990 (0602557970890) виниловая пластинка

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U2 - The Best Of 1980-1990 (0602557970890) виниловая пластинка - фото 1
U2 - The Best Of 1980-1990 (0602557970890) виниловая пластинка - фото 2
U2 - The Best Of 1980-1990 (0602557970890) виниловая пластинка - фото 3
U2 - The Best Of 1980-1990 (0602557970890) виниловая пластинка - фото 4
U2 - The Best Of 1980-1990 (0602557970890) виниловая пластинка - фото 5
U2 - The Best Of 1980-1990 (0602557970890) виниловая пластинка - фото 6
U2 - The Best Of 1980-1990 (0602557970890) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • U2 - The Best Of 1980-1990 (0602557970890) виниловая пластинка - фото 1
  • U2 - The Best Of 1980-1990 (0602557970890) виниловая пластинка - фото 2
  • U2 - The Best Of 1980-1990 (0602557970890) виниловая пластинка - фото 3
  • U2 - The Best Of 1980-1990 (0602557970890) виниловая пластинка - фото 4
  • U2 - The Best Of 1980-1990 (0602557970890) виниловая пластинка - фото 5
  • U2 - The Best Of 1980-1990 (0602557970890) виниловая пластинка - фото 6
  • U2 - The Best Of 1980-1990 (0602557970890) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 403304
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара U2 - The Best Of 1980-1990 (0602557970890) виниловая пластинка

Track List

A1Pride (In The Name Of Love)3:48
A2New Year's Day4:17
A3With Or Without You4:55
A4I Still Haven't Found What I'm Looking For4:38
B1Sunday Bloody Sunday4:40
B2Bad5:50
B3Where The Streets Have No Name4:35
B4I Will Follow3:36
C1The Unforgettable Fire4:53
C2Sweetest Thing (The Single Mix)3:00
C3Desire2:59
C4When Loves Comes To Town4:17
D1Angel Of Harlem3:49
D2All I Want Is You6:31
D3One Tree Hill5:24
D4October2:21

Отзывы о товаре U2 - The Best Of 1980-1990 (0602557970890) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Pride (In The Name Of Love)3:48
A2New Year's Day4:17
A3With Or Without You4:55
A4I Still Haven't Found What I'm Looking For4:38
B1Sunday Bloody Sunday4:40
B2Bad5:50
B3Where The Streets Have No Name4:35
B4I Will Follow3:36
C1The Unforgettable Fire4:53
C2Sweetest Thing (The Single Mix)3:00
C3Desire2:59
C4When Loves Comes To Town4:17
D1Angel Of Harlem3:49
D2All I Want Is You6:31
D3One Tree Hill5:24
D4October2:21
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Отзывы


U2 - The Best Of 1980-1990 (0602557970890) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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