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Stanley Turrentine - Hustlin' (Analogue, Tone Poet) (0602577661198) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stanley Turrentine - Hustlin' (Analogue, Tone Poet) (0602577661198) виниловая пластинка

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Stanley Turrentine - Hustlin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602577661198) виниловая пластинка - фото 1
Stanley Turrentine - Hustlin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602577661198) виниловая пластинка - фото 2
Stanley Turrentine - Hustlin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602577661198) виниловая пластинка - фото 3
Stanley Turrentine - Hustlin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602577661198) виниловая пластинка - фото 4
Stanley Turrentine - Hustlin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602577661198) виниловая пластинка - фото 5
Stanley Turrentine - Hustlin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602577661198) виниловая пластинка - фото 6
Stanley Turrentine - Hustlin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602577661198) виниловая пластинка - фото 7
Stanley Turrentine - Hustlin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602577661198) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Stanley Turrentine
Альбом (сингл)
Hustlin'
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stanley Turrentine - Hustlin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602577661198) виниловая пластинка - фото 1
  • Stanley Turrentine - Hustlin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602577661198) виниловая пластинка - фото 2
  • Stanley Turrentine - Hustlin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602577661198) виниловая пластинка - фото 3
  • Stanley Turrentine - Hustlin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602577661198) виниловая пластинка - фото 4
  • Stanley Turrentine - Hustlin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602577661198) виниловая пластинка - фото 5
  • Stanley Turrentine - Hustlin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602577661198) виниловая пластинка - фото 6
  • Stanley Turrentine - Hustlin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602577661198) виниловая пластинка - фото 7
  • Stanley Turrentine - Hustlin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602577661198) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 403291
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Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602577661198]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Stanley Turrentine
Альбом (сингл)
Hustlin'
Жанр
Jazz
Трек-лист
Trouble (No. 2), Love Letters, The Hustler, Ladyfingers, Something Happens To Me, Goin' Home
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stanley Turrentine - Hustlin' (Analogue, Tone Poet) (0602577661198) виниловая пластинка

Track List

A1Trouble (No. 2)
A2Love Letters
A3The Hustler
B1Ladyfingers
B2Something Happens To Me
B3Goin' Home

Отзывы о товаре Stanley Turrentine - Hustlin' (Analogue, Tone Poet) (0602577661198) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602577661198]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Stanley Turrentine
Альбом (сингл)
Hustlin'
Жанр
Jazz
Трек-лист
Trouble (No. 2), Love Letters, The Hustler, Ladyfingers, Something Happens To Me, Goin' Home
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Trouble (No. 2)
A2Love Letters
A3The Hustler
B1Ladyfingers
B2Something Happens To Me
B3Goin' Home
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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