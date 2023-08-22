The Traveling Wilburys - The Traveling Wilburys, Vol.1 (0888072009622) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Traveling Wilburys
Альбом (сингл)
Vol.1
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 403279
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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072009622]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Traveling Wilburys
Альбом (сингл)
Vol.1
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Handle With Care, Dirty World, Rattled, Last Night, Not Alone Any More, Congratulations, Heading For The Light, Margarita, Tweeter And The Monkey Man, End Of The Line
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Traveling Wilburys - The Traveling Wilburys, Vol.1 (0888072009622) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Handle With Care, Dirty World, Rattled, Last Night, Not Alone Any More, Congratulations, Heading For The Light, Margarita, Tweeter And The Monkey Man, End Of The Line
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072009622]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Traveling Wilburys
Альбом (сингл)
Vol.1
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Handle With Care, Dirty World, Rattled, Last Night, Not Alone Any More, Congratulations, Heading For The Light, Margarita, Tweeter And The Monkey Man, End Of The Line
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Handle With Care, Dirty World, Rattled, Last Night, Not Alone Any More, Congratulations, Heading For The Light, Margarita, Tweeter And The Monkey Man, End Of The Line
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Первая из двух пластинок группы состоящей из Джорджа Харрисона , Рой Орбисона , Боб Дилана , Тома Петти , Джефф Линна .
Недостатки:
нет
Комментарий:
Всё началось с совместной трапезы во время записи нового трека для сингла Джорджа . Музыкантам так понравилось работать друг с другом, что они решили сделать альбом все вместе . Альбом, песни для которого написали все участники группы , был записан всего за 10 дней . Пластинка Traveling Wilburys Vol. 1 вышла в октябре 1988 года и снискала колоссальный успех . В США она за полгода разлетелась тиражом в два миллиона и стала трижды платиновой , а также завоевала «Грэмми». Оригинальное оформление с внутренним конвертом . Все песни великолепны . Отличная запись на тихой массе .
Достоинства:
Качественная запись, 180 граммовый винил ровный по плоскости, внутренний конверт с антистатиком, имеется вкладыш, на котором можно увидеть фотографию коллектива, трек лист и другую информацию, европейское издание, ценовой сегмент.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Приятно был удивлен снова услышать джорджа харрисона и других рок звезд. Всем, кто любит хорошую музыку, советую приобрести этот альбом.
The Traveling Wilburys - The Traveling Wilburys, Vol.1 (0888072009622) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Traveling Wilburys - The Traveling Wilburys, Vol.1 (0888072009622) виниловая пластинка
Достоинства:
Первая из двух пластинок группы состоящей из Джорджа Харрисона , Рой Орбисона , Боб Дилана , Тома Петти , Джефф Линна .
Недостатки:
нет
Комментарий:
Всё началось с совместной трапезы во время записи нового трека для сингла Джорджа . Музыкантам так понравилось работать друг с другом, что они решили сделать альбом все вместе . Альбом, песни для которого написали все участники группы , был записан всего за 10 дней . Пластинка Traveling Wilburys Vol. 1 вышла в октябре 1988 года и снискала колоссальный успех . В США она за полгода разлетелась тиражом в два миллиона и стала трижды платиновой , а также завоевала «Грэмми». Оригинальное оформление с внутренним конвертом . Все песни великолепны . Отличная запись на тихой массе .
Достоинства:
Качественная запись, 180 граммовый винил ровный по плоскости, внутренний конверт с антистатиком, имеется вкладыш, на котором можно увидеть фотографию коллектива, трек лист и другую информацию, европейское издание, ценовой сегмент.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Приятно был удивлен снова услышать джорджа харрисона и других рок звезд. Всем, кто любит хорошую музыку, советую приобрести этот альбом.