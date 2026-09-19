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Tears For Fears - Songs From The Big Chair (0602537949953) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tears For Fears - Songs From The Big Chair (0602537949953) виниловая пластинка

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Tears For Fears - Songs From The Big Chair (0602537949953) виниловая пластинка - фото 1
Tears For Fears - Songs From The Big Chair (0602537949953) виниловая пластинка - фото 2
Tears For Fears - Songs From The Big Chair (0602537949953) виниловая пластинка - фото 3
Tears For Fears - Songs From The Big Chair (0602537949953) виниловая пластинка - фото 4
Tears For Fears - Songs From The Big Chair (0602537949953) виниловая пластинка - фото 5
Tears For Fears - Songs From The Big Chair (0602537949953) виниловая пластинка - фото 6
Tears For Fears - Songs From The Big Chair (0602537949953) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Tears For Fears
Альбом (сингл)
Songs From The Big Chair
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tears For Fears - Songs From The Big Chair (0602537949953) виниловая пластинка - фото 1
  • Tears For Fears - Songs From The Big Chair (0602537949953) виниловая пластинка - фото 2
  • Tears For Fears - Songs From The Big Chair (0602537949953) виниловая пластинка - фото 3
  • Tears For Fears - Songs From The Big Chair (0602537949953) виниловая пластинка - фото 4
  • Tears For Fears - Songs From The Big Chair (0602537949953) виниловая пластинка - фото 5
  • Tears For Fears - Songs From The Big Chair (0602537949953) виниловая пластинка - фото 6
  • Tears For Fears - Songs From The Big Chair (0602537949953) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 403241
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602537949953]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Tears For Fears
Альбом (сингл)
Songs From The Big Chair
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Shout, The Working Hour, Everybody Wants To Rule The World, Mothers Talk, I Believe, Broken, Head Over Heels, Listen
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tears For Fears - Songs From The Big Chair (0602537949953) виниловая пластинка

Songs from the Big Chair – вторая пластинка Tears for Fears, впервые изданная в 1985 году. На сегодняшний день Songs from the Big Chair остается самым продаваемым альбомом коллектива. Пластинка отметилась огромным успехом в чартах Великобритании и США. На ней представлены такие всемирные хиты, как "Mothers Talk", "Shout", "Everybody Wants to Rule the World" и "Head over Heels". Tears for Fears – группа из Великобритании, основанная в 1981 году. Коллектив играет в таких стилях, как синтипоп, новая волна и альтернативный рок. Наиболее известными песнями группы являются треки: «Pale Shelter», «Mad World», «Shout» и «Everybody Wants to Rule a World».



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Tears For Fears - Songs From The Big Chair (0602537949953) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602537949953]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Tears For Fears
Альбом (сингл)
Songs From The Big Chair
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Shout, The Working Hour, Everybody Wants To Rule The World, Mothers Talk, I Believe, Broken, Head Over Heels, Listen
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Songs from the Big Chair – вторая пластинка Tears for Fears, впервые изданная в 1985 году. На сегодняшний день Songs from the Big Chair остается самым продаваемым альбомом коллектива. Пластинка отметилась огромным успехом в чартах Великобритании и США. На ней представлены такие всемирные хиты, как "Mothers Talk", "Shout", "Everybody Wants to Rule the World" и "Head over Heels". Tears for Fears – группа из Великобритании, основанная в 1981 году. Коллектив играет в таких стилях, как синтипоп, новая волна и альтернативный рок. Наиболее известными песнями группы являются треки: «Pale Shelter», «Mad World», «Shout» и «Everybody Wants to Rule a World».


Теги товара: Поп-музыка
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