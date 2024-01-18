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Sting - The Dream Of The Blue (0082839375016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sting - The Dream Of The Blue (0082839375016) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Виниловая пластинка Sting, The Dream Of The Blue Turtles (0082839375016)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403190
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sting - The Dream Of The Blue (0082839375016) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sting - The Dream Of The Blue (0082839375016) виниловая пластинка

Track List

A1If You Love Somebody Set Them Free
A2Love Is The Seventh Wave
A3Russians
A4Children's Crusade
A5Shadows In The Rain
B1We Work The Black Seam
B2Consider Me Gone
B3The Dream Of The Blue Turtles
B4Moon Over Bourbon Street
B5Fortress Around Your Heart

Отзывы о товаре Sting - The Dream Of The Blue (0082839375016) виниловая пластинка

18.01.2024
Елена

Достоинства:
Это переиздание первого сольника Стинга после распада группы Police . Оформление полностью сохранено . Запись качественная . Хитом из этого альбома стала песня «Russians». Песня была написана во времена Холодной войны в 1985 году.

Недостатки:
Не существенные .

Комментарий:
В одиночку и с Police Sting продал более 100 миллионов пластинок . В течение 1985 года альбом The Dream of the Blue Turtles стал трехкратно платиновым. Альбом получил номинации на Грэмми в категориях " Альбом года ", " Лучшее мужское поп-вокальное исполнение ", " Лучшее джазовое инструментальное исполнение " и " Лучшая инженерная запись ".



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1If You Love Somebody Set Them Free
A2Love Is The Seventh Wave
A3Russians
A4Children's Crusade
A5Shadows In The Rain
B1We Work The Black Seam
B2Consider Me Gone
B3The Dream Of The Blue Turtles
B4Moon Over Bourbon Street
B5Fortress Around Your Heart
Самовывоз
Доставка
Отзывы
18.01.2024
Елена

Достоинства:
Это переиздание первого сольника Стинга после распада группы Police . Оформление полностью сохранено . Запись качественная . Хитом из этого альбома стала песня «Russians». Песня была написана во времена Холодной войны в 1985 году.

Недостатки:
Не существенные .

Комментарий:
В одиночку и с Police Sting продал более 100 миллионов пластинок . В течение 1985 года альбом The Dream of the Blue Turtles стал трехкратно платиновым. Альбом получил номинации на Грэмми в категориях " Альбом года ", " Лучшее мужское поп-вокальное исполнение ", " Лучшее джазовое инструментальное исполнение " и " Лучшая инженерная запись ".


Sting - The Dream Of The Blue (0082839375016) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4430 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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