Snow Patrol - A Hundred Million Suns (0602567954286) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Snow Patrol
Альбом (сингл)
A Hundred Million Suns
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
В наличии
Код товара: 403106
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Коллекция Snow Patrol
Коллекция Snow Patrol
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602567954286]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Snow Patrol
Альбом (сингл)
A Hundred Million Suns
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
If There's A Rocket Tie Me To It, Crack The Shutters, Take Back The City, Lifeboats, The Golden Floor, Please Just Take These Photos From My Hands, Set Down Your Glass, The Planets Bend Between Us, Engines, Disaster Button, The Lightning Strike
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Snow Patrol - A Hundred Million Suns (0602567954286) виниловая пластинка
Track List
|A1
|If There's A Rocket Tie Me To It
|A2
|Crack The Shutters
|A3
|Take Back The City
|B1
|Lifeboats
|B2
|The Golden Floor
|B3
|Please Just Take These Photos From My Hands
|C1
|Set Down Your Glass
|C2
|The Planets Bend Between Us
|C3
|Engines
|C4
|Disaster Button
|D
|The Lightning Strike
|D.1
|What If This Storm Ends?
|D.2
|The Sunlight Through The Flags
|D.3
|Daybreak
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602567954286]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Snow Patrol
Альбом (сингл)
A Hundred Million Suns
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
If There's A Rocket Tie Me To It, Crack The Shutters, Take Back The City, Lifeboats, The Golden Floor, Please Just Take These Photos From My Hands, Set Down Your Glass, The Planets Bend Between Us, Engines, Disaster Button, The Lightning Strike
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|If There's A Rocket Tie Me To It
|A2
|Crack The Shutters
|A3
|Take Back The City
|B1
|Lifeboats
|B2
|The Golden Floor
|B3
|Please Just Take These Photos From My Hands
|C1
|Set Down Your Glass
|C2
|The Planets Bend Between Us
|C3
|Engines
|C4
|Disaster Button
|D
|The Lightning Strike
|D.1
|What If This Storm Ends?
|D.2
|The Sunlight Through The Flags
|D.3
|Daybreak
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Snow Patrol - A Hundred Million Suns (0602567954286) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4550 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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