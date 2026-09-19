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Lonnie Smith - Live At Club Mozambique (0602508229329) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lonnie Smith - Live At Club Mozambique (0602508229329) виниловая пластинка

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Lonnie Smith - Live At Club Mozambique (0602508229329) виниловая пластинка - фото 1
Lonnie Smith - Live At Club Mozambique (0602508229329) виниловая пластинка - фото 2
Lonnie Smith - Live At Club Mozambique (0602508229329) виниловая пластинка - фото 3
Lonnie Smith - Live At Club Mozambique (0602508229329) виниловая пластинка - фото 4
Lonnie Smith - Live At Club Mozambique (0602508229329) виниловая пластинка - фото 5
Lonnie Smith - Live At Club Mozambique (0602508229329) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.07.1905
Исполнитель
Lonnie Smith
Альбом (сингл)
Live At Club Mozambique
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lonnie Smith - Live At Club Mozambique (0602508229329) виниловая пластинка - фото 1
  • Lonnie Smith - Live At Club Mozambique (0602508229329) виниловая пластинка - фото 2
  • Lonnie Smith - Live At Club Mozambique (0602508229329) виниловая пластинка - фото 3
  • Lonnie Smith - Live At Club Mozambique (0602508229329) виниловая пластинка - фото 4
  • Lonnie Smith - Live At Club Mozambique (0602508229329) виниловая пластинка - фото 5
  • Lonnie Smith - Live At Club Mozambique (0602508229329) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 403100
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Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602508229329]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.07.1905
Исполнитель
Lonnie Smith
Альбом (сингл)
Live At Club Mozambique
Жанр
Jazz
Трек-лист
I Cant Stand It, Expressions, Scream, Play It Back, Love Bowl, Peace Of Mind, I Want To Thank You, Seven Steps To Heaven
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note 80 Vinyl Reissue Series
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lonnie Smith - Live At Club Mozambique (0602508229329) виниловая пластинка

Track List

A1I Can't Stand It7:14
A2Expressions11:24
B1Scream9:38
B2Play It Back9:25
C1Love Bowl9:34
C2Peace Of Mind6:54
D1I Want To Thank You10:50
D2Seven Steps To Heaven6:40

Отзывы о товаре Lonnie Smith - Live At Club Mozambique (0602508229329) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602508229329]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.07.1905
Исполнитель
Lonnie Smith
Альбом (сингл)
Live At Club Mozambique
Жанр
Jazz
Трек-лист
I Cant Stand It, Expressions, Scream, Play It Back, Love Bowl, Peace Of Mind, I Want To Thank You, Seven Steps To Heaven
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note 80 Vinyl Reissue Series
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1I Can't Stand It7:14
A2Expressions11:24
B1Scream9:38
B2Play It Back9:25
C1Love Bowl9:34
C2Peace Of Mind6:54
D1I Want To Thank You10:50
D2Seven Steps To Heaven6:40
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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