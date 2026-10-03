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Jimmy Smith - Prayer Meetin' (Analogue, Tone Poet) (0602508811326) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jimmy Smith - Prayer Meetin' (Analogue, Tone Poet) (0602508811326) виниловая пластинка

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Jimmy Smith - Prayer Meetin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602508811326) виниловая пластинка - фото 1
Jimmy Smith - Prayer Meetin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602508811326) виниловая пластинка - фото 2
Jimmy Smith - Prayer Meetin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602508811326) виниловая пластинка - фото 3
Jimmy Smith - Prayer Meetin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602508811326) виниловая пластинка - фото 4
Jimmy Smith - Prayer Meetin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602508811326) виниловая пластинка - фото 5
Jimmy Smith - Prayer Meetin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602508811326) виниловая пластинка - фото 6
Jimmy Smith - Prayer Meetin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602508811326) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Дата релиза
2020
Исполнитель
Jimmy Smith
Альбом (сингл)
Prayer Meetin
Жанр
Funk, Jazz, Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Jimmy Smith - Prayer Meetin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602508811326) виниловая пластинка - фото 1
  • Jimmy Smith - Prayer Meetin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602508811326) виниловая пластинка - фото 2
  • Jimmy Smith - Prayer Meetin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602508811326) виниловая пластинка - фото 3
  • Jimmy Smith - Prayer Meetin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602508811326) виниловая пластинка - фото 4
  • Jimmy Smith - Prayer Meetin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602508811326) виниловая пластинка - фото 5
  • Jimmy Smith - Prayer Meetin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602508811326) виниловая пластинка - фото 6
  • Jimmy Smith - Prayer Meetin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602508811326) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403098
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jimmy Smith - Prayer Meetin' (Analogue, Tone Poet) (0602508811326) виниловая пластинка
6 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note, Universal Music
Barcode
[0602508811326]
Дата релиза
2020
Исполнитель
Jimmy Smith
Альбом (сингл)
Prayer Meetin
Жанр
Funk, Jazz, Soul
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jimmy Smith - Prayer Meetin' (Analogue, Tone Poet) (0602508811326) виниловая пластинка

Jimmy Smith - Prayer Meetin' (Analogue, Tone Poet) (0602508811326) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Jimmy Smith - Prayer Meetin' (Analogue, Tone Poet) (0602508811326) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note, Universal Music
Barcode
[0602508811326]
Дата релиза
2020
Исполнитель
Jimmy Smith
Альбом (сингл)
Prayer Meetin
Жанр
Funk, Jazz, Soul
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание
Jimmy Smith - Prayer Meetin' (Analogue, Tone Poet) (0602508811326) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jimmy Smith - Prayer Meetin' (Analogue, Tone Poet) (0602508811326) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6520 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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