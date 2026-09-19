Simple Minds - Forty: The Best Of (0602577998881) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 403056
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Simple Minds - Forty: The Best Of (0602577998881) виниловая пластинка
Юбилейная компиляция лучших записей и хитов рок-группы Simple Minds. Издание содержит новый сингл For One Night Only. Шотландская рок-группа Simple Minds успешно существует с 1978 года. На протяжении своего существования коллектив постепенно менял направление - от новой волны до эпического рока. В активе музыкантов 16 студийных и 3 концертных альбомов, 7 компиляций и порядка 60 синглов - общий тираж пластинок превысил 40 миллионов копий.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Юбилейная компиляция лучших записей и хитов рок-группы Simple Minds. Издание содержит новый сингл For One Night Only. Шотландская рок-группа Simple Minds успешно существует с 1978 года. На протяжении своего существования коллектив постепенно менял направление - от новой волны до эпического рока. В активе музыкантов 16 студийных и 3 концертных альбомов, 7 компиляций и порядка 60 синглов - общий тираж пластинок превысил 40 миллионов копий.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Simple Minds - Forty: The Best Of (0602577998881) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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