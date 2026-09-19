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Nina Simone - High Priestess Of Soul (0600753605745) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nina Simone - High Priestess Of Soul (0600753605745) виниловая пластинка

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Nina Simone - High Priestess Of Soul (0600753605745) виниловая пластинка - фото 1
Nina Simone - High Priestess Of Soul (0600753605745) виниловая пластинка - фото 2
Nina Simone - High Priestess Of Soul (0600753605745) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
High Priestess Of Soul
Жанр
Soul, R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Nina Simone - High Priestess Of Soul (0600753605745) виниловая пластинка - фото 1
  • Nina Simone - High Priestess Of Soul (0600753605745) виниловая пластинка - фото 2
  • Nina Simone - High Priestess Of Soul (0600753605745) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 403053
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Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
High Priestess Of Soul
Жанр
Soul, R&B
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nina Simone - High Priestess Of Soul (0600753605745) виниловая пластинка

Track List

A1Don't You Pay Them No Mind
A2I'm Gonna Leave You
A3Brown Eyed Handsome Man
A4Keeper Of The Flame
A5The Gal From Joe's
A6Take Me To The Water
A7I'm Going Back Home
B1I Hold No Grudge
B2Come Ye
B3He Ain't Comin' Home No More
B4Work Song
B5I Love My Baby

Отзывы о товаре Nina Simone - High Priestess Of Soul (0600753605745) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
High Priestess Of Soul
Жанр
Soul, R&B
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Don't You Pay Them No Mind
A2I'm Gonna Leave You
A3Brown Eyed Handsome Man
A4Keeper Of The Flame
A5The Gal From Joe's
A6Take Me To The Water
A7I'm Going Back Home
B1I Hold No Grudge
B2Come Ye
B3He Ain't Comin' Home No More
B4Work Song
B5I Love My Baby
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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