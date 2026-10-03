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Horace Silver - Further Explorations (Analogue, Tone Poet) (0602508811401) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Horace Silver - Further Explorations (Analogue, Tone Poet) (0602508811401) виниловая пластинка

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Horace Silver - Further Explorations (Analogue, Tone Poet) (0602508811401) виниловая пластинка - фото 1
Horace Silver - Further Explorations (Analogue, Tone Poet) (0602508811401) виниловая пластинка - фото 2
Horace Silver - Further Explorations (Analogue, Tone Poet) (0602508811401) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1958
Исполнитель
Horace Silver
Альбом (сингл)
Further Explorations
Жанр
Funk, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Horace Silver - Further Explorations (Analogue, Tone Poet) (0602508811401) виниловая пластинка - фото 1
  • Horace Silver - Further Explorations (Analogue, Tone Poet) (0602508811401) виниловая пластинка - фото 2
  • Horace Silver - Further Explorations (Analogue, Tone Poet) (0602508811401) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403049
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Загружаем...
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Horace Silver - Further Explorations (Analogue, Tone Poet) (0602508811401) виниловая пластинка
6 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602508811401]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1958
Исполнитель
Horace Silver
Альбом (сингл)
Further Explorations
Жанр
Funk, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
The Outlaw, Melancholy Mood, Pyramid, Moon Rays, Safari, Ill Wind
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Horace Silver - Further Explorations (Analogue, Tone Poet) (0602508811401) виниловая пластинка

Further Explorations - ремастированное переиздание студийного альбома американского исполнителя Хораса Сильвера и его ансамбля, первоначально выпущенного в 1958 году. Мастеринг произведен с оригинальных мастер-лент. Хорас Сильвер - американский джазовый пианист и композитор. Хорас Сильвер был известен как пианист, не демонстрировавший высочайшие стандарты техники и скорости игры (как, например, Оскар Питерсон), но делавший акцент на фанковое звучание, мелодичные импровизации, которые на первый взгляд могут даже не показаться импровизациями. Один из первых композиторов, сочинявших в жанре хард-боп. На творчество Сильвера оказали влияние различные музыкальные направления - соул, латиноамериканская и африканская музыка, госпел. Сам он внёс вклад в развитие нескольких джазовых стилей.

Отзывы о товаре Horace Silver - Further Explorations (Analogue, Tone Poet) (0602508811401) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602508811401]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1958
Исполнитель
Horace Silver
Альбом (сингл)
Further Explorations
Жанр
Funk, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
The Outlaw, Melancholy Mood, Pyramid, Moon Rays, Safari, Ill Wind
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Further Explorations - ремастированное переиздание студийного альбома американского исполнителя Хораса Сильвера и его ансамбля, первоначально выпущенного в 1958 году. Мастеринг произведен с оригинальных мастер-лент. Хорас Сильвер - американский джазовый пианист и композитор. Хорас Сильвер был известен как пианист, не демонстрировавший высочайшие стандарты техники и скорости игры (как, например, Оскар Питерсон), но делавший акцент на фанковое звучание, мелодичные импровизации, которые на первый взгляд могут даже не показаться импровизациями. Один из первых композиторов, сочинявших в жанре хард-боп. На творчество Сильвера оказали влияние различные музыкальные направления - соул, латиноамериканская и африканская музыка, госпел. Сам он внёс вклад в развитие нескольких джазовых стилей.
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Horace Silver - Further Explorations (Analogue, Tone Poet) (0602508811401) виниловая пластинка - по цене 6520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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