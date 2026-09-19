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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Wayne Shorter
Альбом (сингл)
Etcetera
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 403043
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Etcetera, Penelope, Toy Tune, Barracudas, Indian Song
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Wayne Shorter - Etcetera (Analogue, Tone Poet) (0602577187773) виниловая пластинка
Etcetera - переиздание студийного альбома американского джазового саксофониста Уэйна Шортера, первоначально выпущенного в 1965 году. Уэйн Шортер - американский джазовый саксофонист и композитор. Шортер обрёл известность как саксофонист и композитор коллектива Арта Блэйки Jazz Messengers в 1950-х годах. В 1964 он присоединился к квинтету трубача Майлза Дейвиса, для которого также писал музыку. Один из основателей джаз-фьюжн коллектива Weather Report, с 2000 года лидер собственного джазового квартета. Часто выступал и записывался с Херби Хэнкоком, а также со многими другими известными джазовыми и рок-музыкантами. 11 премий Грэмми, в том числе в престижной номинации За достижения всей жизни (2015). В 2017 году был награжден премией Polar Music Prize.
Etcetera, Penelope, Toy Tune, Barracudas, Indian Song
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Etcetera - переиздание студийного альбома американского джазового саксофониста Уэйна Шортера, первоначально выпущенного в 1965 году. Уэйн Шортер - американский джазовый саксофонист и композитор. Шортер обрёл известность как саксофонист и композитор коллектива Арта Блэйки Jazz Messengers в 1950-х годах. В 1964 он присоединился к квинтету трубача Майлза Дейвиса, для которого также писал музыку. Один из основателей джаз-фьюжн коллектива Weather Report, с 2000 года лидер собственного джазового квартета. Часто выступал и записывался с Херби Хэнкоком, а также со многими другими известными джазовыми и рок-музыкантами. 11 премий Грэмми, в том числе в престижной номинации За достижения всей жизни (2015). В 2017 году был награжден премией Polar Music Prize.
Wayne Shorter - Etcetera (Analogue, Tone Poet) (0602577187773) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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