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The Rolling Stones - Some Girls (Half Speed) (0602508773242) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Rolling Stones - Some Girls (Half Speed) (0602508773242) виниловая пластинка

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The Rolling Stones - Some Girls (Half Speed) (0602508773242) виниловая пластинка - фото 1
The Rolling Stones - Some Girls (Half Speed) (0602508773242) виниловая пластинка - фото 2
The Rolling Stones - Some Girls (Half Speed) (0602508773242) виниловая пластинка - фото 3
The Rolling Stones - Some Girls (Half Speed) (0602508773242) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Some Girls
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Rolling Stones - Some Girls (Half Speed) (0602508773242) виниловая пластинка - фото 1
  • The Rolling Stones - Some Girls (Half Speed) (0602508773242) виниловая пластинка - фото 2
  • The Rolling Stones - Some Girls (Half Speed) (0602508773242) виниловая пластинка - фото 3
  • The Rolling Stones - Some Girls (Half Speed) (0602508773242) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402968
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602508773242]
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Some Girls
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Rolling Stones - Some Girls (Half Speed) (0602508773242) виниловая пластинка

Track List

A1Miss You
A2When The Whip Comes Down
A3Just My Imagination (Running Away With Me)
A4Some Girls
A5Lies
B1Far Away Eyes
B2Respectable
B3Before They Make Me Run
B4Beast Of Burden
B5Shattered

Отзывы о товаре The Rolling Stones - Some Girls (Half Speed) (0602508773242) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602508773242]
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Some Girls
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Miss You
A2When The Whip Comes Down
A3Just My Imagination (Running Away With Me)
A4Some Girls
A5Lies
B1Far Away Eyes
B2Respectable
B3Before They Make Me Run
B4Beast Of Burden
B5Shattered
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Отзывы


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