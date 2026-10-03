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The Rolling Stones - Englands Newest Hit Makers (0042288231615) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Rolling Stones - Englands Newest Hit Makers (0042288231615) виниловая пластинка

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The Rolling Stones - Englands Newest Hit Makers (0042288231615) виниловая пластинка - фото 1
The Rolling Stones - Englands Newest Hit Makers (0042288231615) виниловая пластинка - фото 2
The Rolling Stones - Englands Newest Hit Makers (0042288231615) виниловая пластинка - фото 3
The Rolling Stones - Englands Newest Hit Makers (0042288231615) виниловая пластинка - фото 4
The Rolling Stones - Englands Newest Hit Makers (0042288231615) виниловая пластинка - фото 5
The Rolling Stones - Englands Newest Hit Makers (0042288231615) виниловая пластинка - фото 6
The Rolling Stones - Englands Newest Hit Makers (0042288231615) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Englands Newest Hit Makers
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Rolling Stones - Englands Newest Hit Makers (0042288231615) виниловая пластинка - фото 1
  • The Rolling Stones - Englands Newest Hit Makers (0042288231615) виниловая пластинка - фото 2
  • The Rolling Stones - Englands Newest Hit Makers (0042288231615) виниловая пластинка - фото 3
  • The Rolling Stones - Englands Newest Hit Makers (0042288231615) виниловая пластинка - фото 4
  • The Rolling Stones - Englands Newest Hit Makers (0042288231615) виниловая пластинка - фото 5
  • The Rolling Stones - Englands Newest Hit Makers (0042288231615) виниловая пластинка - фото 6
  • The Rolling Stones - Englands Newest Hit Makers (0042288231615) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402953
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Rolling Stones - Englands Newest Hit Makers (0042288231615) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Rolling Stones, The
filter_none Товар входит в коллекцию Rolling Stones, The

Коллекция Rolling Stones, The


Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Englands Newest Hit Makers
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Rolling Stones - Englands Newest Hit Makers (0042288231615) виниловая пластинка

The Rolling Stones - Englands Newest Hit Makers (0042288231615) виниловая пластинка

Отзывы о товаре The Rolling Stones - Englands Newest Hit Makers (0042288231615) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Englands Newest Hit Makers
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
The Rolling Stones - Englands Newest Hit Makers (0042288231615) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Rolling Stones - Englands Newest Hit Makers (0042288231615) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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