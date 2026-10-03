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The Rolling Stones - Emotional Rescue (Half Speed) (0602508773259) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Rolling Stones - Emotional Rescue (Half Speed) (0602508773259) виниловая пластинка

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The Rolling Stones - Emotional Rescue (Half Speed) (0602508773259) виниловая пластинка - фото 1
The Rolling Stones - Emotional Rescue (Half Speed) (0602508773259) виниловая пластинка - фото 2
The Rolling Stones - Emotional Rescue (Half Speed) (0602508773259) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Emotional Rescue
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Rolling Stones - Emotional Rescue (Half Speed) (0602508773259) виниловая пластинка - фото 1
  • The Rolling Stones - Emotional Rescue (Half Speed) (0602508773259) виниловая пластинка - фото 2
  • The Rolling Stones - Emotional Rescue (Half Speed) (0602508773259) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402952
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Rolling Stones - Emotional Rescue (Half Speed) (0602508773259) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Rolling Stones, The
filter_none Товар входит в коллекцию Rolling Stones, The

Коллекция Rolling Stones, The


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Emotional Rescue
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Rolling Stones - Emotional Rescue (Half Speed) (0602508773259) виниловая пластинка

Track List

A1Dance4:22
A2Summer Romance3:14
A3Send It To Me3:44
A4Let Me Go3:49
A5Indian Girl4:21
B1Where The Boys Go3:28
B2Down In The Hole3:55
B3Emotional Rescue5:38
B4She's So Cold4:10
B5All About You4:17

Отзывы о товаре The Rolling Stones - Emotional Rescue (Half Speed) (0602508773259) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Emotional Rescue
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Dance4:22
A2Summer Romance3:14
A3Send It To Me3:44
A4Let Me Go3:49
A5Indian Girl4:21
B1Where The Boys Go3:28
B2Down In The Hole3:55
B3Emotional Rescue5:38
B4She's So Cold4:10
B5All About You4:17
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Rolling Stones - Emotional Rescue (Half Speed) (0602508773259) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4550 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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