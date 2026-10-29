The Rolling Stones, Bridges To Babylon (Half Speed) (0602508773389) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 180 руб.
В наличии
Код товара: 402949
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6 180 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Rolling Stones, Bridges To Babylon (Half Speed) (0602508773389) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Flip The Switch
|3:28
|A2
|Anybody Seen My Baby?
|4:31
|A3
|Low Down
|4:26
|A4
|Already Over Me
|5:24
|B1
|Gunface
|5:02
|B2
|You Don't Have To Mean It
|3:44
|B3
|Out Of Control
|4:43
|C1
|Saint Of Me
|5:15
|C2
|Might As Well Get Juiced
|5:23
|C3
|Always Suffering
|4:43
|D1
|Too Tight
|3:33
|D2
|Thief In The Night
|5:15
|D3
|How Can I Stop
|5:53
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|Flip The Switch
|3:28
|A2
|Anybody Seen My Baby?
|4:31
|A3
|Low Down
|4:26
|A4
|Already Over Me
|5:24
|B1
|Gunface
|5:02
|B2
|You Don't Have To Mean It
|3:44
|B3
|Out Of Control
|4:43
|C1
|Saint Of Me
|5:15
|C2
|Might As Well Get Juiced
|5:23
|C3
|Always Suffering
|4:43
|D1
|Too Tight
|3:33
|D2
|Thief In The Night
|5:15
|D3
|How Can I Stop
|5:53
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить The Rolling Stones, Bridges To Babylon (Half Speed) (0602508773389) виниловая пластинка - по цене 6180 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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