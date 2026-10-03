The Rolling Stones - Big Hits (High Tide & Green Grass) (US Version) (0042288232216) виниловая пластинка
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Коллекция Rolling Stones, The
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Характеристики
Описание товара The Rolling Stones - Big Hits (High Tide & Green Grass) (US Version) (0042288232216) виниловая пластинка
Big Hits (High Tide and Green Grass) — первый сборник британской рок-группы The Rolling Stones. Сборник вышел 28 марта в США и 4 ноября в Великобритании. Релизы отличаются обложками и списками композиций. Сборник содержит основные хиты самого раннего этапа творчества группы. Он вышел в конце марта 1966 года, после уже шести выпущенных группой альбомов. Критик из Allmusic считает, что это одна из самых величайших коллекций хитов, которые можно встретить. Он отмечает, что даже спустя 50 лет сборник приятен для прослушивания. В нём присутствуют песни разных жанров: баллады «Tell Me» и «As Tears Go By», широко известная «(I Can't Get No) Satisfaction» с элементами панк-музыки, ритмичные «It’s All Over Now» и «The Last Time», ритм-н-блюзовая «Time Is on My Side» и многое другое.
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