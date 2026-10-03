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The Rolling Stones - A Bigger Bang (Half Speed) (0602508773433) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Rolling Stones - A Bigger Bang (Half Speed) (0602508773433) виниловая пластинка

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The Rolling Stones - A Bigger Bang (Half Speed) (0602508773433) виниловая пластинка - фото 1
The Rolling Stones - A Bigger Bang (Half Speed) (0602508773433) виниловая пластинка - фото 2
The Rolling Stones - A Bigger Bang (Half Speed) (0602508773433) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
A Bigger Bang
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Rolling Stones - A Bigger Bang (Half Speed) (0602508773433) виниловая пластинка - фото 1
  • The Rolling Stones - A Bigger Bang (Half Speed) (0602508773433) виниловая пластинка - фото 2
  • The Rolling Stones - A Bigger Bang (Half Speed) (0602508773433) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 740 руб. 
Начислим 212 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402942
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Rolling Stones - A Bigger Bang (Half Speed) (0602508773433) виниловая пластинка
6 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Rolling Stones, The
filter_none Товар входит в коллекцию Rolling Stones, The

Коллекция Rolling Stones, The


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
A Bigger Bang
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Rolling Stones - A Bigger Bang (Half Speed) (0602508773433) виниловая пластинка

Track List

A1Rough Justice
A2Let Me Down Slow
A3It Won't Take Long
A4Rain Fall Down
B1Streets Of Love
B2Back Of My Hand
B3She Saw Me Coming
B4Biggest Mistake
C1This Place Is Empty
C2Oh No Not You Again
C3Dangerous Beauty
C4Laugh, I Nearly Died
D1Sweet Neo Con
D2Look What The Cat Dragged In
D3Driving Too Fast
D4Infamy

Отзывы о товаре The Rolling Stones - A Bigger Bang (Half Speed) (0602508773433) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
A Bigger Bang
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Rough Justice
A2Let Me Down Slow
A3It Won't Take Long
A4Rain Fall Down
B1Streets Of Love
B2Back Of My Hand
B3She Saw Me Coming
B4Biggest Mistake
C1This Place Is Empty
C2Oh No Not You Again
C3Dangerous Beauty
C4Laugh, I Nearly Died
D1Sweet Neo Con
D2Look What The Cat Dragged In
D3Driving Too Fast
D4Infamy
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Rolling Stones - A Bigger Bang (Half Speed) (0602508773433) виниловая пластинка - стоимость товара 6740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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