Top.Mail.Ru
R.E.M. - Out Of Time (0888072004405) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

R.E.M. - Out Of Time (0888072004405) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
R.E.M. - Out Of Time (0888072004405) виниловая пластинка - фото 1
R.E.M. - Out Of Time (0888072004405) виниловая пластинка - фото 2
R.E.M. - Out Of Time (0888072004405) виниловая пластинка - фото 3
R.E.M. - Out Of Time (0888072004405) виниловая пластинка - фото 4
R.E.M. - Out Of Time (0888072004405) виниловая пластинка - фото 5
R.E.M. - Out Of Time (0888072004405) виниловая пластинка - фото 6
R.E.M. - Out Of Time (0888072004405) виниловая пластинка - фото 7
R.E.M. - Out Of Time (0888072004405) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
R.E.M.
Альбом (сингл)
Out Of Time
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • R.E.M. - Out Of Time (0888072004405) виниловая пластинка - фото 1
  • R.E.M. - Out Of Time (0888072004405) виниловая пластинка - фото 2
  • R.E.M. - Out Of Time (0888072004405) виниловая пластинка - фото 3
  • R.E.M. - Out Of Time (0888072004405) виниловая пластинка - фото 4
  • R.E.M. - Out Of Time (0888072004405) виниловая пластинка - фото 5
  • R.E.M. - Out Of Time (0888072004405) виниловая пластинка - фото 6
  • R.E.M. - Out Of Time (0888072004405) виниловая пластинка - фото 7
  • R.E.M. - Out Of Time (0888072004405) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402895
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
R.E.M. - Out Of Time (0888072004405) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция R.E.M.
filter_none Товар входит в коллекцию R.E.M.

Коллекция R.E.M.


Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072004405]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
R.E.M.
Альбом (сингл)
Out Of Time
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Radio Song, Losing My Religion, Low, Near Wild Heaven, Endgame [Instrumental], Shiny Happy People, Belong, Half a World Away, Texarkana, Country Feedback, Me in Honey
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара R.E.M. - Out Of Time (0888072004405) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Radio Song, Losing My Religion, Low, Near Wild Heaven, Endgame [Instrumental], Shiny Happy People, Belong, Half a World Away, Texarkana, Country Feedback, Me in Honey



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре R.E.M. - Out Of Time (0888072004405) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072004405]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
R.E.M.
Альбом (сингл)
Out Of Time
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Radio Song, Losing My Religion, Low, Near Wild Heaven, Endgame [Instrumental], Shiny Happy People, Belong, Half a World Away, Texarkana, Country Feedback, Me in Honey
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Radio Song, Losing My Religion, Low, Near Wild Heaven, Endgame [Instrumental], Shiny Happy People, Belong, Half a World Away, Texarkana, Country Feedback, Me in Honey


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


R.E.M. - Out Of Time (0888072004405) виниловая пластинка - купить по цене 4560 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...