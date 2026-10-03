R.E.M. - Automatic For The People (0888072029835) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1992
Исполнитель
R.E.M.
Альбом (сингл)
Automatic For The People
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб.
В наличии
Код товара: 402891
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Коллекция R.E.M.
Коллекция R.E.M.
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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072029835]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1992
Исполнитель
R.E.M.
Альбом (сингл)
Automatic For The People
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Drive, Try Not To Breathe, The Sidewinder Sleeps Tonite, Everybody Hurts, Orleans Instrumental No. 1, Sweetness Follows, Monty Got A Raw Deal, Ignoreland, Star Me Kitten, Man On The Moon, Nightswimming, Find The River
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара R.E.M. - Automatic For The People (0888072029835) виниловая пластинка
Седьмой студийный альбом американской рок-группы R.E.M., выпущенный 5 октября 1992 года. Альбом стал одним из самых успешных и критически признанных релизов группы, а также важным моментом в истории альтернативного рока.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072029835]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1992
Исполнитель
R.E.M.
Альбом (сингл)
Automatic For The People
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Drive, Try Not To Breathe, The Sidewinder Sleeps Tonite, Everybody Hurts, Orleans Instrumental No. 1, Sweetness Follows, Monty Got A Raw Deal, Ignoreland, Star Me Kitten, Man On The Moon, Nightswimming, Find The River
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Седьмой студийный альбом американской рок-группы R.E.M., выпущенный 5 октября 1992 года. Альбом стал одним из самых успешных и критически признанных релизов группы, а также важным моментом в истории альтернативного рока.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
R.E.M. - Automatic For The People (0888072029835) виниловая пластинка - по цене 4080 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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