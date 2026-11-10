Queen, News Of The World (Box(+3 CD+DVD)) (0602557842678) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 810 руб.
В наличии
Код товара: 402882
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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Queen, News Of The World (Box(+3 CD+DVD)) (0602557842678) виниловая пластинка
Track List
New Pure Analog Cut
|LP-A1
|We Will Rock You
|2:01
|LP-A2
|We Are The Champions
|2:59
|LP-A3
|Sheer Heart Attack
|3:24
|LP-A4
|All Dead, All Dead
|3:09
|LP-A5
|Spread Your Wings
|4:32
|LP-A6
|Fight From The Inside
|3:03
|LP-B1
|Get Down, Make Love
|3:51
|LP-B2
|Sleeping On The Sidewalk
|3:07
|LP-B3
|Who Needs You
|3:07
|LP-B4
|It's Late
|6:27
|LP-B5
|My Melancholy Blues
|3:29
Bob Ludwig 2011 Master
|CD1-1
|We Will Rock You
|2:01
|CD1-2
|We Are The Champions
|2:59
|CD1-3
|Sheer Heart Attack
|3:26
|CD1-4
|All Dead, All Dead
|3:10
|CD1-5
|Spread Your Wings
|4:34
|CD1-6
|Fight From The Inside
|3:03
|CD1-7
|Get Down, Make Love
|3:51
|CD1-8
|Sleeping On The Sidewalk
|3:06
|CD1-9
|Who Needs You
|3:05
|CD1-10
|It's Late
|6:26
|CD1-11
|My Melancholy Blues
|3:29
Raw Sessions
|CD2-1
|We Will Rock You (Alternative Version)
|2:29
|CD2-2
|We Are The Champions (Alternative Version)
|4:33
|CD2-3
|Sheer Heart Attack (Original Rough Mix)
|4:17
|CD2-4
|All Dead, All Dead (Original Rough Mix)
|3:08
|CD2-5
|Spead Your Wings (Alternative Take)
|4:56
|CD2-6
|Fight From The Inside (Demo Vocal Version)
|3:08
|CD2-7
|Get Down, Make Love (Early Take)
|4:02
|CD2-8
|Sleeping On The Sidewalk (Live In The USA 1977)
|3:49
|CD2-9
|Who Needs You (Acoustic Take)
|2:46
|CD2-10
|It's Late (Alternative Version)
|6:44
|CD2-11
|My Melancholy Blues (Original Rough Mix)
|3:36
Bonus Tracks
|CD3-1
|Feelings Feelings (Take 10, July 1977)
|1:55
|CD3-2
|We Will Rock You (BBC Session)
|1:36
|CD3-3
|We Will Rock You (Fast) (BBC Session)
|2:52
|CD3-4
|Spread Your Wings (BBC Session)
|5:33
|CD3-5
|It's Late (BBC Session)
|6:39
|CD3-6
|My Melancholy Blues (BBC Session)
|3:13
|CD3-7
|We Will Rock You (Backing Track)
|2:03
|CD3-8
|We Are The Champions (Backing Track)
|2:59
|CD3-9
|Spread Your Wings (Instrumental)
|4:23
|CD3-10
|Fight From The Inside (Instrumental)
|3:02
|CD3-11
|Get Down, Make Love (Instrumental)
|3:49
|CD3-12
|It's Late (USA Radio Edit 1978)
|3:52
|CD3-13
|Sheer Heart Attack (Live In Paris 1979)
|3:35
|CD3-14
|We Will Rock You (Live In Tokyo 1982)
|2:55
|CD3-15
|My Melancholy Blues (Live In Houston 1977)
|3:48
|CD3-16
|Get Down, Make Love (Live In Montreal 1981)
|4:35
|CD3-17
|Spread Your Wings (Live In Europe 1979)
|5:20
|CD3-18
|We Will Rock You (Live At The MK Bowl 1982)
|2:08
|CD3-19
|We Are The Champions (Live At The MK Bowl 1982)
|3:32
Documentary
|DVD
|Queen : The American Dream (Documentary)
|56:00
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Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
New Pure Analog Cut
|LP-A1
|We Will Rock You
|2:01
|LP-A2
|We Are The Champions
|2:59
|LP-A3
|Sheer Heart Attack
|3:24
|LP-A4
|All Dead, All Dead
|3:09
|LP-A5
|Spread Your Wings
|4:32
|LP-A6
|Fight From The Inside
|3:03
|LP-B1
|Get Down, Make Love
|3:51
|LP-B2
|Sleeping On The Sidewalk
|3:07
|LP-B3
|Who Needs You
|3:07
|LP-B4
|It's Late
|6:27
|LP-B5
|My Melancholy Blues
|3:29
Bob Ludwig 2011 Master
|CD1-1
|We Will Rock You
|2:01
|CD1-2
|We Are The Champions
|2:59
|CD1-3
|Sheer Heart Attack
|3:26
|CD1-4
|All Dead, All Dead
|3:10
|CD1-5
|Spread Your Wings
|4:34
|CD1-6
|Fight From The Inside
|3:03
|CD1-7
|Get Down, Make Love
|3:51
|CD1-8
|Sleeping On The Sidewalk
|3:06
|CD1-9
|Who Needs You
|3:05
|CD1-10
|It's Late
|6:26
|CD1-11
|My Melancholy Blues
|3:29
Raw Sessions
|CD2-1
|We Will Rock You (Alternative Version)
|2:29
|CD2-2
|We Are The Champions (Alternative Version)
|4:33
|CD2-3
|Sheer Heart Attack (Original Rough Mix)
|4:17
|CD2-4
|All Dead, All Dead (Original Rough Mix)
|3:08
|CD2-5
|Spead Your Wings (Alternative Take)
|4:56
|CD2-6
|Fight From The Inside (Demo Vocal Version)
|3:08
|CD2-7
|Get Down, Make Love (Early Take)
|4:02
|CD2-8
|Sleeping On The Sidewalk (Live In The USA 1977)
|3:49
|CD2-9
|Who Needs You (Acoustic Take)
|2:46
|CD2-10
|It's Late (Alternative Version)
|6:44
|CD2-11
|My Melancholy Blues (Original Rough Mix)
|3:36
Bonus Tracks
|CD3-1
|Feelings Feelings (Take 10, July 1977)
|1:55
|CD3-2
|We Will Rock You (BBC Session)
|1:36
|CD3-3
|We Will Rock You (Fast) (BBC Session)
|2:52
|CD3-4
|Spread Your Wings (BBC Session)
|5:33
|CD3-5
|It's Late (BBC Session)
|6:39
|CD3-6
|My Melancholy Blues (BBC Session)
|3:13
|CD3-7
|We Will Rock You (Backing Track)
|2:03
|CD3-8
|We Are The Champions (Backing Track)
|2:59
|CD3-9
|Spread Your Wings (Instrumental)
|4:23
|CD3-10
|Fight From The Inside (Instrumental)
|3:02
|CD3-11
|Get Down, Make Love (Instrumental)
|3:49
|CD3-12
|It's Late (USA Radio Edit 1978)
|3:52
|CD3-13
|Sheer Heart Attack (Live In Paris 1979)
|3:35
|CD3-14
|We Will Rock You (Live In Tokyo 1982)
|2:55
|CD3-15
|My Melancholy Blues (Live In Houston 1977)
|3:48
|CD3-16
|Get Down, Make Love (Live In Montreal 1981)
|4:35
|CD3-17
|Spread Your Wings (Live In Europe 1979)
|5:20
|CD3-18
|We Will Rock You (Live At The MK Bowl 1982)
|2:08
|CD3-19
|We Are The Champions (Live At The MK Bowl 1982)
|3:32
Documentary
|DVD
|Queen : The American Dream (Documentary)
|56:00
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Queen, News Of The World (Box(+3 CD+DVD)) (0602557842678) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 17810 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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