Tom Petty - Damn The Torpedoes (0602547658302) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб.
В наличии
Код товара: 402823
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4 660 руб.
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Коллекция Petty, Tom
Коллекция Petty, Tom
-
В наличииЦена 4 660 руб.1165 руб. в СплитTom Petty - Damn The Torpedoes (0602547658302) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 940 руб.1485 руб. в СплитTom Petty - Greatest Hits (0602547714268) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tom Petty - Damn The Torpedoes (0602547658302) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Refugee
|3:21
|A2
|Here Comes My Girl
|4:33
|A3
|Even The Losers
|3:35
|A4
|Shadow Of A Doubt (A Complex Kid)
|4:53
|A5
|Century City
|3:40
|B1
|Don't Do Me Like That
|2:40
|B2
|You Tell Me
|4:32
|B3
|What Are You Doin' In My Life?
|3:25
|B4
|Louisiana Rain
|4:46
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|Refugee
|3:21
|A2
|Here Comes My Girl
|4:33
|A3
|Even The Losers
|3:35
|A4
|Shadow Of A Doubt (A Complex Kid)
|4:53
|A5
|Century City
|3:40
|B1
|Don't Do Me Like That
|2:40
|B2
|You Tell Me
|4:32
|B3
|What Are You Doin' In My Life?
|3:25
|B4
|Louisiana Rain
|4:46
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Tom Petty - Damn The Torpedoes (0602547658302) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4660 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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