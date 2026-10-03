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Oscar Peterson, Bursting Out With The All Star Big Band (0600753306161) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Oscar Peterson, Bursting Out With The All Star Big Band (0600753306161) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Oscar Peterson, Bursting Out With The All Star Big Band (0600753306161)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402818
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Oscar Peterson, Bursting Out With The All Star Big Band (0600753306161) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Oscar Peterson, Bursting Out With The All Star Big Band (0600753306161) виниловая пластинка

Track List

A1Blues For Big Scotia5:58
A2West Coast Blues3:57
A3Here's That Rainy Day4:03
A4I Love You2:33
A5Daahoud2:57
B1Tricrotism4:12
B2I'm Old Fashioned4:27
B3Young And Foolish4:51
B4Manteca3:57

Отзывы о товаре Oscar Peterson, Bursting Out With The All Star Big Band (0600753306161) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

A1Blues For Big Scotia5:58
A2West Coast Blues3:57
A3Here's That Rainy Day4:03
A4I Love You2:33
A5Daahoud2:57
B1Tricrotism4:12
B2I'm Old Fashioned4:27
B3Young And Foolish4:51
B4Manteca3:57
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Oscar Peterson, Bursting Out With The All Star Big Band (0600753306161) виниловая пластинка - стоимость товара 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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