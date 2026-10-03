OST - White Boy Rick (Max Richter) (0028948360338) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
White Boy Rick (Max Richter)
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 402795
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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon Intl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948360338]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
White Boy Rick (Max Richter)
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - White Boy Rick (Max Richter) (0028948360338) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Night Drive
|2:54
|A2
|Nonviolent Offender
|3:32
|A3
|What's My Take
|4:01
|A4
|Ride To Marathon Station
|2:11
|B1
|Baby Keisha
|2:41
|B2
|Big Man Now
|2:38
|B3
|I Don't Like Pancakes
|3:25
|B4
|Wershe & Son
|2:19
|C1
|Trigger
|4:20
|C2
|Get On The Ground
|1:53
|C3
|1985
|4:21
|C4
|The Jury's Verdict
|3:29
|D1
|We're Gonna Take You Home
|4:29
|D2
|All Alone
|3:14
|D3
|I Got Everything I Need In Life
|4:25
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Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Deutsche Grammophon Intl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948360338]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
White Boy Rick (Max Richter)
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Track List
|A1
|Night Drive
|2:54
|A2
|Nonviolent Offender
|3:32
|A3
|What's My Take
|4:01
|A4
|Ride To Marathon Station
|2:11
|B1
|Baby Keisha
|2:41
|B2
|Big Man Now
|2:38
|B3
|I Don't Like Pancakes
|3:25
|B4
|Wershe & Son
|2:19
|C1
|Trigger
|4:20
|C2
|Get On The Ground
|1:53
|C3
|1985
|4:21
|C4
|The Jury's Verdict
|3:29
|D1
|We're Gonna Take You Home
|4:29
|D2
|All Alone
|3:14
|D3
|I Got Everything I Need In Life
|4:25
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Теги товара: Кинематограф
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