OST - Mamma Mia! Here We Go Again (ABBA) (0602567693253) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
В наличии
Код товара: 402763
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5 940 руб.
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В наличииЦена 5 940 руб.1485 руб. в СплитOST - Mamma Mia! Here We Go Again (ABBA) (0602567693253) винилов...
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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Mamma Mia! Here We Go Again (ABBA) (0602567693253) виниловая пластинка
Оригинальный саундтрек к одноименному к фильму Mamma Mia! Here We Go Again 2018 года. В фильме звучат известные композиции группы ABBA в испонении Мэрил Стрип, Аманды Сайфред и других актеров. Издание на двойном черном виниле. Mamma Mia! Here We Go Again- американский мюзикл режиссёра Ола Паркера. В главных ролях: Лили Джеймс, Мэрил Стрип, Аманда Сайфред и Колин Фёрт. Мировая премьера состоялась 19 июля 2018 года. Действие происходит спустя пять лет после событий первого фильма.
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Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный саундтрек к одноименному к фильму Mamma Mia! Here We Go Again 2018 года. В фильме звучат известные композиции группы ABBA в испонении Мэрил Стрип, Аманды Сайфред и других актеров. Издание на двойном черном виниле. Mamma Mia! Here We Go Again- американский мюзикл режиссёра Ола Паркера. В главных ролях: Лили Джеймс, Мэрил Стрип, Аманда Сайфред и Колин Фёрт. Мировая премьера состоялась 19 июля 2018 года. Действие происходит спустя пять лет после событий первого фильма.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
OST - Mamma Mia! Here We Go Again (ABBA) (0602567693253) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5940 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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