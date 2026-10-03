OST - La La Land (Various Artists) (0602557388046) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
La La Land
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб.
В наличии
Код товара: 402754
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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602557388046]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
La La Land
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Another Day Of Sun, Someone in the Crowd, Mia & Sebastian's Theme, A Lovely Night, Herman's Habit, City of Stars, Planetarium, Summer Montage/Madeline, City of Stars, Start A Fire, Engagement Party, Audition (The Fools Who Dream), Epilogue / The End, City Of Stars (Humming)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - La La Land (Various Artists) (0602557388046) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Cast – Another Day Of Sun
|A2
|Emma Stone (2), Callie Hernandez, Sonoya Mizuno, Jessica Rothe – Someone In The Crowd
|A3
|Justin Hurwitz – Mia & Sebastian's Theme
|A4
|Ryan Gosling, Emma Stone (2) – A Lovely Night
|A5
|Justin Hurwitz – Herman's Habit
|A6
|Ryan Gosling – City Of Stars
|A7
|Justin Hurwitz – Planetarium
|B1
|Justin Hurwitz – Summer Montage / Madeline
|B2
|Ryan Gosling, Emma Stone (2) – City Of Stars
|B3
|John Legend – Start A Fire
|B4
|Justin Hurwitz – Engagement Party
|B5
|Emma Stone (2) – Audition (The Fools Who Dream)
|B6
|Justin Hurwitz – Epilogue / The End
|B7
|Justin Hurwitz, Emma Stone (2) – City Of Stars (Humming)
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Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602557388046]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
La La Land
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Another Day Of Sun, Someone in the Crowd, Mia & Sebastian's Theme, A Lovely Night, Herman's Habit, City of Stars, Planetarium, Summer Montage/Madeline, City of Stars, Start A Fire, Engagement Party, Audition (The Fools Who Dream), Epilogue / The End, City Of Stars (Humming)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Cast – Another Day Of Sun
|A2
|Emma Stone (2), Callie Hernandez, Sonoya Mizuno, Jessica Rothe – Someone In The Crowd
|A3
|Justin Hurwitz – Mia & Sebastian's Theme
|A4
|Ryan Gosling, Emma Stone (2) – A Lovely Night
|A5
|Justin Hurwitz – Herman's Habit
|A6
|Ryan Gosling – City Of Stars
|A7
|Justin Hurwitz – Planetarium
|B1
|Justin Hurwitz – Summer Montage / Madeline
|B2
|Ryan Gosling, Emma Stone (2) – City Of Stars
|B3
|John Legend – Start A Fire
|B4
|Justin Hurwitz – Engagement Party
|B5
|Emma Stone (2) – Audition (The Fools Who Dream)
|B6
|Justin Hurwitz – Epilogue / The End
|B7
|Justin Hurwitz, Emma Stone (2) – City Of Stars (Humming)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - La La Land (Various Artists) (0602557388046) виниловая пластинка - стоимость товара 4430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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