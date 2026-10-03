OST - Guardians Of The Galaxy (picture) (Various Artists) (0050087374495) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Guardians Of The Galaxy
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб.
В наличии
Код товара: 402743
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3 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hollywood Records
Barcode
[0050087374495]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Guardians Of The Galaxy
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Blue Swede–Hooked On A Feeling, Raspberries–Go All The Way, Norman Greenbaum–Spirit In The Sky, David Bowie–Moonage Daydream, Elvin Bishop–Fooled Around And Fell In Love, The Jackson 5–I Want You Back, 10cc–I'm Not In Love, Redbone–Come And Get Your Love, The Runaways–Cherry Bomb, Rupert Holmes–Escape (The Pi?a Colada Song), Five Stairsteps–O•O•H Child, Marvin Gaye And Tammi Terrell–Ain't No Mountain High Enough
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Guardians Of The Galaxy (picture) (Various Artists) (0050087374495) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Blue Swede – Hooked On A Feeling
|2:52
|A2
|Raspberries – Go All The Way
|3:21
|A3
|Norman Greenbaum – Spirit In The Sky
|4:01
|A4
|David Bowie – Moonage Daydream
|4:41
|A5
|Elvin Bishop – Fooled Around And Fell In Love
|4:35
|A6
|The Jackson 5 – I Want You Back
|2:58
|B1
|10cc – I'm Not In Love
|6:03
|B1
|Redbone – Come And Get Your Love
|3:26
|B3
|The Runaways – Cherry Bomb
|2:17
|B4
|Rupert Holmes – Escape (The Pi?a Colada Song)
|4:37
|B5
|Five Stairsteps – O•O•H Child
|3:13
|B6
|Marvin Gaye & Tammi Terrell – Ain't No Mountain High Enough
|2:29
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hollywood Records
Barcode
[0050087374495]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Guardians Of The Galaxy
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Blue Swede–Hooked On A Feeling, Raspberries–Go All The Way, Norman Greenbaum–Spirit In The Sky, David Bowie–Moonage Daydream, Elvin Bishop–Fooled Around And Fell In Love, The Jackson 5–I Want You Back, 10cc–I'm Not In Love, Redbone–Come And Get Your Love, The Runaways–Cherry Bomb, Rupert Holmes–Escape (The Pi?a Colada Song), Five Stairsteps–O•O•H Child, Marvin Gaye And Tammi Terrell–Ain't No Mountain High Enough
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Blue Swede – Hooked On A Feeling
|2:52
|A2
|Raspberries – Go All The Way
|3:21
|A3
|Norman Greenbaum – Spirit In The Sky
|4:01
|A4
|David Bowie – Moonage Daydream
|4:41
|A5
|Elvin Bishop – Fooled Around And Fell In Love
|4:35
|A6
|The Jackson 5 – I Want You Back
|2:58
|B1
|10cc – I'm Not In Love
|6:03
|B1
|Redbone – Come And Get Your Love
|3:26
|B3
|The Runaways – Cherry Bomb
|2:17
|B4
|Rupert Holmes – Escape (The Pi?a Colada Song)
|4:37
|B5
|Five Stairsteps – O•O•H Child
|3:13
|B6
|Marvin Gaye & Tammi Terrell – Ain't No Mountain High Enough
|2:29
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
OST - Guardians Of The Galaxy (picture) (Various Artists) (0050087374495) виниловая пластинка – стоимость товара 3040 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре OST - Guardians Of The Galaxy (picture) (Various Artists) (0050087374495) виниловая пластинка