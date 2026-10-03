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Omnium Gatherum - Stuck Here On Snakes Way (0602557579116) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Omnium Gatherum - Stuck Here On Snakes Way (0602557579116) виниловая пластинка

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Omnium Gatherum - Stuck Here On Snakes Way (0602557579116) виниловая пластинка - фото 1
Omnium Gatherum - Stuck Here On Snakes Way (0602557579116) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
OMNIUM GATHERUM
Альбом (сингл)
Stuck Here On Snakes Way
Жанр
Зарубежный Melodic Death Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Omnium Gatherum - Stuck Here On Snakes Way (0602557579116) виниловая пластинка - фото 1
  • Omnium Gatherum - Stuck Here On Snakes Way (0602557579116) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402713
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Omnium Gatherum - Stuck Here On Snakes Way (0602557579116) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spinefarm
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
OMNIUM GATHERUM
Альбом (сингл)
Stuck Here On Snakes Way
Жанр
Зарубежный Melodic Death Metal
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Omnium Gatherum - Stuck Here On Snakes Way (0602557579116) виниловая пластинка

Track List

1The Snake And The Way0:45
2Into Sea3:36
3Dysnomia3:10
4A-Part Of God3:44
5Undertaker4:57
6Bastard-O2:47
7The Third Flame3:53
8Just Signs3:30
9The Thruth2:58
10Drudgery4:46
11In Sane World4:12
12Spiritual6:07

Отзывы о товаре Omnium Gatherum - Stuck Here On Snakes Way (0602557579116) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spinefarm
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
OMNIUM GATHERUM
Альбом (сингл)
Stuck Here On Snakes Way
Жанр
Зарубежный Melodic Death Metal
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

1The Snake And The Way0:45
2Into Sea3:36
3Dysnomia3:10
4A-Part Of God3:44
5Undertaker4:57
6Bastard-O2:47
7The Third Flame3:53
8Just Signs3:30
9The Thruth2:58
10Drudgery4:46
11In Sane World4:12
12Spiritual6:07
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Omnium Gatherum - Stuck Here On Snakes Way (0602557579116) виниловая пластинка - по цене 4550 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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