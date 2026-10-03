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Jackie McLean - It's Time (Analogue, Tone Poet) (0602508659270) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jackie McLean - It's Time (Analogue, Tone Poet) (0602508659270) виниловая пластинка

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Jackie McLean - It&#039;s Time (Analogue, Tone Poet) (0602508659270) виниловая пластинка - фото 1
Jackie McLean - It&#039;s Time (Analogue, Tone Poet) (0602508659270) виниловая пластинка - фото 2
Jackie McLean - It&#039;s Time (Analogue, Tone Poet) (0602508659270) виниловая пластинка - фото 3
Jackie McLean - It&#039;s Time (Analogue, Tone Poet) (0602508659270) виниловая пластинка - фото 4
Jackie McLean - It&#039;s Time (Analogue, Tone Poet) (0602508659270) виниловая пластинка - фото 5
Jackie McLean - It&#039;s Time (Analogue, Tone Poet) (0602508659270) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Jackie McLean
Альбом (сингл)
Its Time (Analogue, Tone Poet)
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Jackie McLean - It&#039;s Time (Analogue, Tone Poet) (0602508659270) виниловая пластинка - фото 1
  • Jackie McLean - It&#039;s Time (Analogue, Tone Poet) (0602508659270) виниловая пластинка - фото 2
  • Jackie McLean - It&#039;s Time (Analogue, Tone Poet) (0602508659270) виниловая пластинка - фото 3
  • Jackie McLean - It&#039;s Time (Analogue, Tone Poet) (0602508659270) виниловая пластинка - фото 4
  • Jackie McLean - It&#039;s Time (Analogue, Tone Poet) (0602508659270) виниловая пластинка - фото 5
  • Jackie McLean - It&#039;s Time (Analogue, Tone Poet) (0602508659270) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402560
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jackie McLean - It's Time (Analogue, Tone Poet) (0602508659270) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Исполнитель
Jackie McLean
Альбом (сингл)
Its Time (Analogue, Tone Poet)
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jackie McLean - It's Time (Analogue, Tone Poet) (0602508659270) виниловая пластинка

Track List

A1Cancellation
A2Das' Dat
A3It's Time
B1Revillot
B2'Snuff
B3Truth

Отзывы о товаре Jackie McLean - It's Time (Analogue, Tone Poet) (0602508659270) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Исполнитель
Jackie McLean
Альбом (сингл)
Its Time (Analogue, Tone Poet)
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Cancellation
A2Das' Dat
A3It's Time
B1Revillot
B2'Snuff
B3Truth
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jackie McLean - It's Time (Analogue, Tone Poet) (0602508659270) виниловая пластинка - стоимость товара 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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